אורן חזן חושף למי יצביע בבחירות: "אני גם עוזר להם"

( יונתן זינדל, פלאש 90 )

במהלך דיון סוער באולפן ערוץ הכנסת, התייחס חבר הכנסת לשעבר אורן חזן לבחירות האישיות שלו לקראת הבחירות הקרובות.

כשנשאל חזן באופן ישיר לאיזו מפלגה יטיל את הפתק בקלפי, השיב בצורה חד-משמעית: "אני איש ליכוד, ואני אומר לך שאני אצביע בעזרת השם, בלי נדר, לתנועת הליכוד." חזן הוסיף כי פעילותו אינה מסתכמת רק בהצבעה בקלפי: "אני עוזר לתנועת הליכוד עד כמה שניתן, לצד הביקורת, ולצד לקיחת האחריות".

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במהלך הדיון תקף חזן בחריפות את מנהיגי מפלגות האופוזיציה וגוש השינוי, וטען כי מדובר בהנהגה נטולת אידיאולוגיה: "בוא נקרא לילד בשמו, מדובר בחבורה של גמדים פוליטיים. אין להם הבנה, וכל מה שמעניין אותם זה הכיסא. אם הם היו שמים את התפיסה האידיאולוגית במרכז, הדברים היו נראים אחרת".