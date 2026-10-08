הפגנת החרדים החלה: כביש 4 נחסם, שיבושים בתנועת הרכבת הקלה

הפגנת החרדים בירושלים ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

חרדים קיצונים החלו כעת (חמישי) בהפגנות ברושלים ובמרכז, זאת במחאה על הניסיונות לעצור עריקים בימים האחרונים. בעקבות המחאות כביש 4 נחסם לתנועה באזור בני ברק, וגם הכניסה לירושלים נחסמה לתנועה.

כבר בשעות הצהריים נפרסו שוטרי מרחב דן באזור מחלף בני ברק ובצומת גהה, בכניסה לפתח תקווה, במטרה להיערך להגעת מפגינים ולמנוע חסימות כבישים וחיכוך אפשרי בין המוחים לבין נהגים המשתמשים בדרך. לפי הודעת המשטרה, כביש 4 נחסם לשני הכיוונים, ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון, וממחלף אם המושבות לכיוון דרום.

הפגנת חרדים ( צילום: חיים גולדברג\פלאש 90 )

בירושלים, הכניסה לעיר נחסמה מכיוון גשר המיתרים. בנוסף, ברחוב בר אילן החלו להתגודד עשרות מפגינים שמשבשים את התנועה במקום. במקביל דווח על שיבושים בתנועת קווי הרכבת הקלה בירושלים, כאשר קו L1 פועל בשירות מפוצל בין תחנת נווה יעקב לתחנת הדוידקה, וכן בין תחנת כיכר דניה לתחנת הדסה עין כרם. כמו כן, קו L3 יפעל באופן זמני במתכונת מקוצרת בין תחנת מלחה לתחנת בנייני האומה.

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מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ירושלים מתגברים כוחות במקום ונערכים לאכיפת הסדר הציבורי ופינוי הצירים ככל שידרש. שוטרי אגף התנועה מווסתים את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים. הנהגים מתבקשים להישמע להנחיות השוטרים ולהימנע מהגעה למקום. משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק, אך לא תאפשר הפרה של הסדר הציבורי או פגיעה בשוטרים ובאזרחים".