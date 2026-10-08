חיים רמון משוכנע: זה ראש הממשלה הבא

שר המשפטים לשעבר חיים רמון התייחס בריאיון לרדיו 'קול ברמה' למפת המנדטים לפי הסקרים האחרונים ולתרחישים האפשריים ליום שאחרי הבחירות. בדבריו הציג רמון הערכה נחרצת באשר לסיכוייו של ראש הממשלה להמשיך בתפקידו, והצביע על האפשרות של הקמת ממשלת מיעוט.

"אין לדעתי שום סיכוי שקואליציית נתניהו תגיע ל-61", אמר רמון. "ואם היא לא מגיעה ל-61 או לפחות ל-60 – נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא אחרי הבחירות".

"המטרה – להזיז את נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר"

לפי הערכתו של רמון, במצב שבו הקואליציה הנוכחית לא תשיג רוב, האפשרות המרכזית אינה גרירת המדינה לבחירות נוספות באופן מיידי, אלא ניסיון להקים ממשלת מיעוט. מי שצפוי להרכיב אותה, להערכתו, הוא חבר הכנסת גדי איזנקוט.

"אם לא תהיה התמוטטות של המשטר האיראני בשבועות הקרובים, ואם ליברמן או בנט לא יבצעו מהלך פוליטי שונה – אני חושב שאיזנקוט ירכיב ממשלת מיעוט, מכיוון שהוא יהיה המפלגה הגדולה וגם יהיה עליו רוב הממליצים", העריך רמון.

רמון הסביר כי ממשלת מיעוט כזו לא נועדה בהכרח להתקיים לאורך זמן, אלא לשרת יעד ראשוני: "המטרה שלהם היא להזיז את נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר מהלשכות שלהם. המטרה המרכזית היא שנתניהו ייצא מלשכת ראש הממשלה. כשהוא יוצא – הכל פתוח". לדבריו, צעדה הראשון של ממשלה כזו יהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ולאחר מכן ניסיון להרחיב את הבסיס הקואליציוני באמצעות גורמים מהליכוד, פרישת נתניהו או תמיכת המפלגות החרדיות.