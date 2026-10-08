אזיקים ( אזיקים (קרדיט: רועי אלימה/ פלאש 90) )

היום (חמישי) מסר שב״כ כי מתחילת שנת 2026 נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון המדינה. לפי הארגון, 67 מהעצורים הם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה, ונגד כ־50 מכלל העצורים הוגשו כתבי אישום.

אחד המקרים שנחשפו נוגע לחמישה צעירים תושבי שגב שלום, שנעצרו במהלך החודשים מאי ויוני. לפי שב״כ, בחקירה עלה כי חברי החוליה תכננו לקדם פעילות טרור ולהקים ביישוב גדוד צבאי, בהשראת הגדודים הצבאיים באיו״ש. הם תכננו לבצע פיגועים בכמה מתווים.

עוד באותו נושא בעקבות חשיפת השב"כ: פאניקה אדירה בדרום חדשות סרוגים

לפי ממצאי החקירה שפרסם שב״כ, ראש החוליה פעל במשך תקופה ארוכה להקמת הגדוד, מתוך זיקה פלסטינית. עוד נמסר כי הסית נגד מדינת ישראל בחשבונותיו ברשתות החברתיות. חבר חוליה אחר הסכים, לפי החשד, להצעות לבצע פיגוע ירי בתחנת המשטרה בשגב שלום ופיגוע דקירה וירי בתחנה המרכזית בבאר שבע. בשב״כ ציינו כי אותו חשוד צפה בסרטונים כדי ללמוד לייצר מטענים.

חשוד נוסף הסכים להצטרף לגדוד ולשמש כ״מהנדס״ האחראי על הכנת מטענים נגד כוחות הביטחון. צעיר אחר תכנן, לפי שב״כ, לבצע פיגוע עצמאי באמצעות מטען לאחר שישתחרר ממעצרו. בחקירתו עלה גם כי הוא תומך בארגון המדינה האסלאמית ותכנן לבצע פיגוע דקירה בשם הארגון במשך כשנתיים. חשוד חמישי הסכים להצטרף לגדוד ולבצע פיגוע בתחנת המשטרה בשגב שלום.

עוד באותו נושא חיים רמון משוכנע: זה ראש הממשלה הבא חדשות סרוגים

במקרה נוסף, בחודש יולי נעצר עבדאללה ג׳רג׳אוי, תושב שגב שלום ואזרח ישראלי. שב״כ מסר כי בחקירתו עלה שהוא הסית לטרור, תכנן לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, עמד בקשר עם פעילי המדינה האסלאמית והביע כוונה לצאת לזירות לחימה של הארגון בחו״ל. לפי ההודעה, הוא הזדהה עם ארגונים שונים, בהם המדינה האסלאמית וחמאס.

שב״כ מסר כי נגד המעורבים בפרשות שהוצגו הוגשו השנה כתבי אישום חמורים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, המייחסים להם עבירות טרור. גורם בכיר בארגון אמר כי המקרים ממחישים את הסיכון הנשקף מחוליות של אזרחים ישראלים, ובהן חוליות בעלות אופי סמי־צבאי, שביקשו לקדם פיגועים בישראל. לדבריו, פעילות סיכולית של שב״כ ומשטרת ישראל הביאה למעצר המעורבים ולסיכול תוכניותיהם.