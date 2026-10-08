האקבי נגד הניו יורק טיימס: תחקיר מביך, ברמה של אונס הכלבים

הדברים הועברו מטעם השגריר האמריקאי בישראל אל מערכת סרוגים, ופורסמו בנוסף בפוסט חריף ברשתות החברתיות נגד הדיווח בניו יורק טיימס, שטען שעוזרו הבכיר של האקבי שינה ניסוחים של עמדות מקצועיות של אנשי השגרירות במטרה לסייע לישראל.

האקבי תקף את התחקיר ואת עיתון הניו יורק טיימס במילים חדות במיוחד: "הרכיכות של הניו יורק טיימס עם מקורות "אנונימיים" פחדניים עשו כתבה הסתה נגד דייוויד מילשטיין, יועץ מדיניות בכיר, הם ביקשו ממני להגיב אך כלל לא היה להם את האומץ והיושרה לכלול את התגובה".

השגריר האמריקאי המשיך וחשף: "אז הינה היא - האלמנטים של הסיפור שהניו יורק טיימס מנסה להרכיב כל כך חסרי בסיס עובדתי שהם עומדים לצד דיווחים מופרכים אחרים שיצאו מהעיתון, כמו סיפור ה"אונס של הכלב" המביך, או הסיפור המופרך לחלוטין על ילד קטן שנורה בפנים על ידי צה"ל בעזה (כאשר בפועל, הילד הקטן לא רק שהיה בחיים אלא פונה מעזה עם אמו על ידי שגרירות ירושלים למיקום בטוח במדינה אחרת כדי להגן עליו מרצחנות של חמאס)".

"אני באופן אישי ומקיף מכחיש את האלמנטים של ה"סיפור" המומצא שלכם ואני מופתע שאתם מצפים שיקחו אתכם ברצינות עם שטויות כאלה בלי אפילו מקור אחד שמוכן להזדהות בשמו"

"אתם צריכים להתייעץ עם עורכי הדין שלכם בנוגע לשאלה האם פרסום שטויות כאלה עלול לחשוף את הטיימס לתביעה על דיבה, יש סיבה שדונלד טראמפ קורא לכם 'פייק ניוז' ".