מאסר עולם למחבל שהרג את עמית בן יגאל ז"ל

בית המשפט הצבאי בשומרון גזר היום (חמישי) את דינו של נד'מי אבו-בכר, המחבל אשר הורשע בעבירה של גרימת מוות בכוונה (המקבילה לעבירות הרצח באיו"ש) בעקבות גרימת מותו של סמל-ראשון עמית בן יגאל ז"ל בכוונה ב-12 במאי 2020, במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד.

בנוסף, הנאשם הורשע בשיבוש הליכי משפט, וכן נגזר עליו לשלם פיצוי כספי בסך של מעל ל-4 מיליון שקלים. גזר הדין ניתן אחרי שבמאי האחרון בית המשפט הצבאי קיבל את עמדת התביעה הצבאית, והרשיע אותו בגרימת מוות בכוונה. זאת לאחר שמיעת עדויות עדי התביעה והמחבל.

"ב-12 במאי 2020, במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון בכפר יעבד למעצר מבוקשים, השליך מגג בניין חצי לבנה במשקל של תשעה עד אחד עשר קילוגרם לעבר חיילי צה"ל במטרה לגרום למותם" נכתב. "הלבנה שהשליך המחבל פגעה בסמל-ראשון עמית בן יגאל ז"ל וגרמה למותו".

עוד צויין כי "לאחר מכן נמלט המחבל מהגג לביתו והעמיד פני ישן במטרה להכשיל את כוחות הביטחון באיתורו. לאחר שהכוחות עזבו את המקום, שב לאזור, אסף חלקי לבנה מזירת הפגיעה והשליך אותם אל שולי השביל, במטרה לשבש את החקירה".

"התביעה הצבאית תמשיך לפעול למיצוי הדין עם כל מי שיפגע בביטחון המדינה, ביטחון אזרחי המדינה המשרתים מצה"ל" נמסר. "צה"ל משתתף בצערה הכבד של המשפחה השכולה וימשיך ללוותה".