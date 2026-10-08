אזהרת ראש השב"כ דוד זיני בישיבת הקבינט האחרונה בדבר ניסיונות להקים תשתיות בעלות אופי צבאי ו"גדודים" בפזורה הבדואית בנגב מעוררת סערה גדולה בקרב הנהגת הדרום. היום (חמישי) התייחס לדברים ראש עיריית דימונה, בני ביטון, וקרא לדרג הביטחוני לשתף פעולה באופן מיידי עם מנהיגי האזור ולא להסתפק בהתראות בתקשורת.

"אני חושב שמן הדין, מעבר לזה שהוא עדכן את הקבינט הביטחוני, ראשי השב"כ היו צריכים לכנס אותנו כראשי רשויות ולהסביר לנו", אמר ביטון בריאיון לאולפן ynet. לדבריו, הנהגת הנגב מתריעה כבר שנים ארוכות על הברחות נשק ועל בעיות משטח מורכבות, ולכן שיתוף הפעולה עמה הוא חיוני.

ביטון ציין כי מאז פרסום אזהרתו של ראש השב"כ קיבל פניות רבות מתושבים וממנהיגים מודאגים בכל רחבי הנגב. עם זאת, הוא סבור כי יש להימנע מהכתמת מגזר שלם: "אי אפשר לזרוק אמירה כזאתי ולהגיד 'הנה השביעי באוקטובר הבא שמגיע', ואי אפשר להכפיש את כל המגזר הבדואי – זה לא יעלה על הדעת".

"פצצה מתקתקת – חייבים שילוב זרועות"

ראש עיריית דימונה בירך על העמקתו של השב"כ בטיפול בסוגיה, וציין כי אפילו ראשי הרשויות הבדואיות עצמם דרשו את מעורבות הארגון. "אם השב"כ סוף סוף נכנס, וזיני אומר אמירה כזאת, האמירה הזו צריכה לכנס אותנו. אנחנו גם נוכל להיות להם לעזר", הסביר.

לדבריו, ההתמודדות עם האיום דורשת מענה מקיף הכולל אכיפה כלכלית, מלחמה בהברחות הסמים, יצירת מקומות תעסוקה והגברת הריסת הבנייה הבלתי חוקית. "יש פה פצצה מתקתקת אמיתית, וחייבים להיכנס לעובי הקורה ולטפל בה", הבהיר.