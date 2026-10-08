לצד לוחמי המילואים: המחווה המרגשת של מאור ומירן בוזגלו

על רקע ציון שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר, מירן ומאור בוזגלו הגיעו יחד עם לוחמי מילואים למחלקת היולדות בבית החולים שיבא תל השומר, והפתיעו את האימהות הטריות בזרי פרחים ובברכות מרגשות.

בזמן שישראל מציינת שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, מירן ומאור בוזגלו בחרו לציין את היום במחווה שמסמלת דווקא את החיים החדשים. השניים הגיעו יחד עם לוחמי מילואים למחלקת היולדות בבית החולים שיבא תל השומר, שם חילקו פרחים וברכות לאימהות שילדו.

מאז 7 באוקטובר מלווים בני הזוג מקרוב קבוצת לוחמי מילואים, בעלי עסק הפרחים "פרח השמונה". הפעם החליטו לשלב כוחות ולהגיע יחד לבית החולים, במטרה לשמח את היולדות דווקא ביום הטעון הזה.

פרחים, ברכות וסמל לחיים חדשים

במהלך הביקור עברו בני הזוג והלוחמים בין היולדות, חילקו זרי פרחים וברכות ושימחו את האימהות הטריות. הפרחים, שנתרמו על ידי לידור רבה, חולקו דווקא ביום שבו מציינים שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר, כמחווה שמסמלת תקווה והתחלות חדשות לצד הזיכרון והכאב.