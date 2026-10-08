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עמיחי אליהו: זו הסיבה שאבא שלי לא הוזמן לכנס של סמוטריץ' ונתניהו

בראיון לערוץ הכנסת הסביר השר למורשת עמיחי אליהו מדוע אביו, הרב שמואל אליהו, אינו חלק מכינוס הציונות הדתית: "בגלל זה התחברנו לבן גביר"

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עמיחי אליהו (יונתן זינדל/פלאש90)

השר למורשת, עמיחי אליהו ('עוצמה יהודית'), התראיין לערוץ הכנסת והתייחס להיעדרות אביו, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, מאירועים וכינוסים של מפלגת 'הציונות הדתית' והליכוד.

כשנשאל השר מדוע אביו לא נכלל בלו"ז הכנסים של הציבור הסרוג הקלאסי, השיב אליהו בגילוי לב והפנה אצבע מאשימה כלפי ההנהגה והמגזר: "יש יהירות מסוימת באליטה של הציונות הדתית".

לדבריו, התחושה הזו של התנשאות היא בדיוק הסיבה שהובילה אותו ואת קהילתו לחיבור ההדוק עם השר איתמר בן גביר ומפלגת עוצמה יהודית.

"הסיבה שאנחנו נמצאים בחיבור הזה עם איתמר בן גביר היא הרצון לעשות חיבור מורחב", הסביר השר אליהו. "אנחנו מבקשים לחבר בין יהודה ושומרון לבין הפריפריה – הנגב, הגליל, קריית שמונה, אילת, אשדוד ודימונה – לבין הציונות המייצגת".

השר אליהו הוסיף והדגיש כי הפעילות הפוליטית והציבורית אינה צריכה להיות מוגבלת למגזר אחד או לציר צר בלבד, אלא לשאוף לחיבור אמיתי בין כלל הקהילות והציבורים ברחבי הארץ.
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אסף
לפני 23 דקות

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