נתניהו על וינטר: אלה שתי האפשרויות שלו

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (חמישי) לעופר וינטר במהלך כנס רבנים סרוגים, המתקיים בהשתתפות מאות רבני הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

הכנס מתקיים בהובלת ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, שמונה לעמוד בראש המטה להעלאת אחוז ההצבעה בגוש הימין. במהלך דבריו הזהיר נתניהו מפני אובדן קולות והציג את שני התרחישים שלדבריו עומדים בפני וינטר.

"אנחנו לא יכולים לוותר על אף קול", אמר נתניהו. "אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו, לא מצביעים, לא מבזבזים קול אחד".

נתניהו הציג בדבריו שני תרחישים אפשריים: "לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים: לא לעבור או לעבור ולהעביר".

ראש הממשלה הוסיף והזהיר כי המצב הפוליטי צמוד במיוחד: "עכשיו אנחנו על הקשקש".

זמן קצר לאחר הדברים הגיעה תגובתו של וינטר, שבחר להשיב ישירות לטענה של נתניהו ולהציג אפשרות נוספת.

"יש אפשרות שלישית", מסר וינטר, "מנהיגות ימנית אחרת שתפעל לחסל את האויב ולא את עמך ישראל".