לשרוף הכל בדרך למטה: השמאל בחר באסטרטגיית אדמה חרוכה

"בישראל אין תרבות דמוקרטית" אוהבים לקטר אנשיי השמאל הסוציולוגי בישראל, "בבריטניה וארה"ב יש דברים שפשוט לא עושים, גם אם הם לא כתובים" הם מתארים, אך כזה מגיע אליהם, כל הכללים נשכחים וכל המוסדות יכולים לעלות בלהבות, העיקר שכשהגחלים יכבו, הם יהיו על כס השלטון.

דמיינו תרחיש, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד עשור. משבר ביטחוני כל שהוא פוקד את ישראל, ראש הממשלה, לא משנה מאיזה מפלגה, מאיזה צד, או מאיזה שיוך פוליטי ממהר לקריה ברכב המשוריין. לצידו יושב המזכיר הצבאי שמונה לו על ידי צה"ל, ייתכן האדם שמבלה עם ראש הממשלה יותר מכולם חוץ מאשתו ומאבטחיו.

האויב הניח בפני ישראל דילמה כל שהיא, החלטה קשה שצריך לקבל. במקום שראש הממשלה יעסוק כל כולו בשקילת המצב, השלכותיו הישירות והמורחבות, והצורך להכריע בין גישות שונות של שותפיו המדיניים, ראש הממשלה התאורטי שלנו צריך לחשוב על האם האיש במדים היושב לצידו הוא קצין בכיר בשירות המדינה תחת ממשלתו או מיקרופון שתול, שיצא עוד שנה או שנתיים לאזרחות ומשם יחליט לשלוף סודות מהכיס למען יריבך הפוליטי, שגם הוא, לחלוטין במקרה, קצין בכיר לשעבר באותו צבא.

זה מה שעשה אתמול האלוף במיל' אבי גיל, בדיוק מה שהבריטים קוראים לו "דברים שפשוט לא עושים"

לא משנה אם זה בנימין נתניהו, גדי איזנקוט או אפילו יאיר גולן. סביבת ראש הממשלה, במיוחד גורמיה הממונים הביטחוניים צריכה להיות חרוט שתיקה, ממנה דבר לא יוצא, כל עוד כמובן לא מדובר בחשד לפלילים. וגם אז, הכתובת היא תלונה חשאית למשטרה ולא הזרקורים המפתים של ערוץ 12.

אך זו לא הפעם הראשונה שהשמאל הבורגני עושה שימוש בשבירת כלים נוראית שכזו, לא סתם הוזכרו מוקדם יותר המאבטחים הצמודים של ראש הממשלה. עד לפני שנים בודדות המחלקה להגנת אישים בשב"כ הייתה עלומה, אנשיה היו רקע חולף ומתחלף בתמונות ראשי המדינה ולא יותר מזה, כמו ששירות חשאי אמור להיות.

אך כמובן, שגם נוהג זה היה נוח כל עוד הוא שירת את השמאל בישראל, כל עוד עדויות גרון עמוק תחת רבין, ברק ודומיהם על ליקויים אישיים חריפים נשארו מתחת לשטיח. אך תחת הימין גם את זה מותר לשרוף, בכירים לשעבר ביחידה יצאו בחשיפות אישיות בענייני ראש הממשלה ומשפחתו, במה שבכל תפקיד אחר עם רמת קרבה שכזו היה מוגדר בגידת אמון קשה, אך שוב, כל עוד האפר שלהם, השמאל ישרוף עוד ועוד.

זאת כמובן עוד בלי להזכיר את הטייסים, שהשתמשו בדרגותיהם וכנפיהם להצמיד סכין לגרון האומה, אנשי המודיעין ואנשי היחידה המיוחדות, ששולטים בתחומים אלה ביד רמה בזכות תרבות החבר מביא חבר.

זה לא משנה אם אתה קפלניסט או ביביסט, זה לא משנה אם אתה דמוקרט או שמרן, זה לא משנה אם אתה שמאל או ימין. כל אזרח רציונלי (מילת המפתח בטיעון) צריך לרצות שסביב ראש הממשלה תעמוד חומה בצורה של אנשים מסורים, מסורים לא לשליט אלא לשלטון, מסורים לאחריות האישית בשמירת השתיקה, שתיקה שמאפשרת לראשי ממשלה לנהל את המדינה ללא פרנויה, ללא הצורך הנצחי לחשוד במוטיבציות הקצין או המאבטח הצמוד כל היום לימינם.

הפיכת כל לשעבר, בכל לשכה, בכל דרגה לטינאייג'ר רכלני ששולף את הסודות מהכיס, באופן מקרי לחלוטין רגע לפני בחירות, או בזמן מחאה בה הוא תומך, היא חלק מתרבות האדמה החרוכה הישנה שדוגל בה השמאל, "עולם ישן עד היסוד נחריבה" כמו שאהבו לזמר הקיבוצים, מתוך אמונה מלאה שהם יהיו שליטי העולם החדש.