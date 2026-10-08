עו״ד כהן על העדות במשפט נתניהו: ״זה אירוע דרמטי״

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עו"ד דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, התייחס היום (חמישי) ברדיו ׳גלי ישראל׳ לעדותו הצפויה של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, והעלה ספק באשר לקיומה במועד שנקבע: "אני חושב שזה אירוע דרמטי, בהנחה שאכן הוא יתקיים במועדו ולא נשמע כל מיני דברים אחרים בדקה התשעים - כגון קו הבריאות חס וחלילה וכו'".

‏בהמשך תקף כהן את התנהלות הפרקליטות: "הרי מי בראש ובראשונה צריכה לרצות להעלות אותו? הפרקליטות. הוא התובע במשפט. והם עושים הכל שהוא לא יעלה. הם מבקשים עשרה ימים ומאיימים על השופטים בפנייה לבג"ץ. אנחנו חיים בעולם מטורלל משפטית".