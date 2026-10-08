המצור האיראני נשבר, למה מחיר הנפט ממשיך לטפס?

יותר ויותר נפט זורם מידי יום מחוץ למפרץ הפרסי דרך מיצרי הורמוז שעד לפני לא מזמן היו חנוקים לחלוטין, אז למה מחיר הנפט ממשיך להיות כה לא יציב ולזנק בחדות מידי כמה ימים?

התשובה הפשוטה היא שזה לא קורה בגלל האיראנים, התשובה המורכבת יותר היא שלמרות שאחיזת החנק האיראנית על שוק האנרגיה העולמי במיצר הורמוז נחלשה, לציר יש עוד קלפים לשחק. בזמן שהצי האמריקאי חפר נתיבי שיט תת ימיים חדשים ופילס את קרקעית האוקיינוס כדי ליצור נתיב שיט חדש מחוץ למצר הורמוז, סכסוך חדש התפתח בצד השני של חצי האי הערבי שיחמיר את מצב הסחר העולמי לא פחות ממצרי הורמוז. בזמן שצבא ארצות הברית הצליח לייצר מצב בו זורמת מידי לילה בחשאי כמעט אותה כמות נפט שהייתה עוברת במצר מידי יום, הלחימה בין הסעודים והחות'ים הסלימה, וארגון הטרור התימני כבש חלקים נרחבים מחזית הים האדום הקריטית, כולל את האי פרים שחוצה את הכניסה לים האדום לשתיים.

האי פרים שנכבש לאחרונה על ידי החות'ים ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

החות'ים בעצמם הוכיחו יכולת אף יותר הרסנית מהאיראנים בכל הקשור לשיט הבינלאומי, לאורך השנים האחרונות גרמו החות'ים עשרות אם לא מאות מילארדים בנזקים כלכליים, כולל חטיפת ספינות, הפצצתן והשקעתן.

ומעבר לכל זה, למרות שהמהלך החות'י משרת את האינטרס האיראני ליצור כאוס כלכלי בינלאומי, החות'ים גם הראו מוכנות רבה לפעול עצמאית, עם יכולת אפסית של גורמים חיצוניים להשליט עליהם את מרותם.

בשבוע האחרון בלבד, מאז התחממות מחודשת של הגזרה התימנית, זינקו מחירי הנפט האזוריים חזרה אל אזור החיוג של 100+ דולרים. מדד הברנט (Brent) המרכז את מחירי הנפט לאזור אסיה, המזרח התיכון ואפריקה עומד על כמעט 105 דולר, עליה של קרוב לחמישה אחוזים בימים בודדים.

וגם מחירי הנפט הגלובליים סופגים השלכות, מאז שסעודיה הודיעה בעקבות פגיעות חות'יות בתשתיות ההזרמה שלה, כי לא תוכל לספק את משלוחי הנפט החודשיים לאירופה ובעקבות כך גם מחיר הנפט הגלובלי זינק בקרוב ל-5 אחוזים.