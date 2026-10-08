המירוץ לניצחון בבחירות: נתניהו וסמוטריץ׳ במפגש עם רבני הציונות הדתית

נתניהו וסמוטריץ׳ ( ללא קרדיט )

בשעה זו מתקיימת פגישה מכרעת בין רה"מ נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין מאות רבני הציונות הדתית. הפגישה מתקיימת. בהובלת ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, שמונה לעמוד בראש המטה להעלאת אחוז ההצבעה בגוש הימין,

הפגישה, אותה יזם גנץ יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נועדה לגבש דרכי פעולה משותפות ולהקים עבודת מטה סדורה שתחבר את השטח לקראת הבחירות. בהמשך היום צפוי להתקיים בירושלים אירוע רב משתתפים שיזם גנץ, בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שורה ארוכה של ראשי רשויות מיהודה ושומרון ופעילי ימין מובילים מכל הארץ.

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שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: ״הבחירות הקרובות יכריעו את עתיד מדינת ישראל. מול ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן שתפנה יישובים ותקים מדינת טרור פלסטינית, אנחנו נחזק את הזהות היהודית של המדינה, נבצר את ביטחון ישראל. יחד ממשיכים לניצחון הימין״.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע שראל גנץ מסר: ״בצעד חסר תקדים איחדנו כוחות וחיברנו בין הגורמים החשובים ביותר במערכת הבחירות הנוכחית על מנת להניע באמצעות אישי הציבור מאות אלפי מצביעי ימין לקלפי. המטרה היא להיערך יחד ולהוביל לניצחון גדול של הימין״.