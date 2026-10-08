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הודעה חריגה

קניתם את הגלידה הזו? בן אנד ג'ריס מודיעה על ריקול

קניתם לאחרונה גלידה של בן אנד ג'ריס? בעקבות תלונה חריגה שהתקבלה מצרכן, החברה הודיעה על החזרת מוצרים מהמדפים ופרסמה אזהרה לציבור. כדאי שתבדקו אם גם הגלידה שבמקפיא שלכם נכללת ברשימה

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בן & ג'ריס נטפליקס & צ'יל עונה 2. (קרדיט צילום יח"צ) (בן & ג'ריס נטפליקס & צ'יל עונה 2. (קרדיט צילום יח"צ))

חברת בן אנד ג'ריס ישראל הודיעה היום (חמישי) על ריקול (החזרה יזומה) של גלידת "חלב ודבש", בעקבות תלונה שהתקבלה מצרכן על הימצאות גוף זר דמוי פלסטיק בתוך הגלידה.

בעקבות התלונה הוחלט על איסוף יזום של המוצרים הרלוונטיים מדרכי השיווק, בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. צרכנים שרכשו את המוצר מתבקשים לבדוק את הפרטים המופיעים על האריזה ולהימנע מצריכתו אם הוא נכלל בריקול.

אלו המוצרים שנכללים בריקול

הריקול מתייחס לגלידת "חלב ודבש" של בן אנד ג'ריס, באריזת 432 גרם, עם ברקוד 7290018441527, הנושאת אחד מתאריכי התפוגה הבאים:

  • 07.05.2027
  • 08.05.2027
  • 25.11.2027

מדובר בטעם שהושק השנה כחלק מיוזמה לתמיכה בחקלאים ובעסקים בדרום ובעוטף עזה. הגלידה משלבת וניל, דבש וחתיכות פאדג' בצורת מגן דוד, ומיוצרת מחומרי גלם מקומיים.

מה עושים אם רכשתם את הגלידה?

צרכנים המחזיקים במוצר מהאצוות שצוינו מתבקשים שלא לצרוך אותו. החברה פועלת לאיסוף האריזות הרלוונטיות מהמדפים.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בן אנד ג'ריס ישראל בטלפון 08-9437474.
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