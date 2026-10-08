קניתם את הגלידה הזו? בן אנד ג'ריס מודיעה על ריקול

חברת בן אנד ג'ריס ישראל הודיעה היום (חמישי) על ריקול (החזרה יזומה) של גלידת "חלב ודבש", בעקבות תלונה שהתקבלה מצרכן על הימצאות גוף זר דמוי פלסטיק בתוך הגלידה.
בעקבות התלונה הוחלט על איסוף יזום של המוצרים הרלוונטיים מדרכי השיווק, בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. צרכנים שרכשו את המוצר מתבקשים לבדוק את הפרטים המופיעים על האריזה ולהימנע מצריכתו אם הוא נכלל בריקול.
אלו המוצרים שנכללים בריקול
הריקול מתייחס לגלידת "חלב ודבש" של בן אנד ג'ריס, באריזת 432 גרם, עם ברקוד 7290018441527, הנושאת אחד מתאריכי התפוגה הבאים:
- 07.05.2027
- 08.05.2027
- 25.11.2027
מדובר בטעם שהושק השנה כחלק מיוזמה לתמיכה בחקלאים ובעסקים בדרום ובעוטף עזה. הגלידה משלבת וניל, דבש וחתיכות פאדג' בצורת מגן דוד, ומיוצרת מחומרי גלם מקומיים.
מה עושים אם רכשתם את הגלידה?
צרכנים המחזיקים במוצר מהאצוות שצוינו מתבקשים שלא לצרוך אותו. החברה פועלת לאיסוף האריזות הרלוונטיות מהמדפים.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בן אנד ג'ריס ישראל בטלפון 08-9437474.