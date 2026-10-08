קניתם את הגלידה הזו? בן אנד ג'ריס מודיעה על ריקול

בן & ג'ריס נטפליקס & צ'יל עונה 2. (קרדיט צילום יח"צ) ( בן & ג'ריס נטפליקס & צ'יל עונה 2. (קרדיט צילום יח"צ) )

חברת בן אנד ג'ריס ישראל הודיעה היום (חמישי) על ריקול (החזרה יזומה) של גלידת "חלב ודבש", בעקבות תלונה שהתקבלה מצרכן על הימצאות גוף זר דמוי פלסטיק בתוך הגלידה.