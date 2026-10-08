החות'ים נסוגים אך המלחמה בתימן רק התחילה

לאחר שהמתקפה הראשונה שפתחו בה הכוחות התימנים הנתמכים על ידי סעודיה נגד החות'ים התמוססה, סעודיה יוצאת לגל לחימה נוסף בגיבוי טורקי ופקיסטני אך אין ציפיות לניצחון משמעותי על החות'ים.
מעל ל-100,000 לוחמים תימנים הנאמנים לממשלה הרשמית ושנתמכים על ידי סעודיה פתחו בעוד גל לחימה במערכה כנגד המורדים החות'ים בתימן, בדומה לגלי לחימה קודמים ההישגים הראשוניים מעלים אופטימיות, אך החות'ים כאן כדי להישאר.
תיעודים חדשים שמגיעים מתימן בימים האחרונים מציגים תמונה דומה לתחילת גל הלחימה הקודם, החות'ים שפועלים תחת עליונות אווירית סעודית ועל פי דיווחים גם בסיוע של חיל האוויר הפקיסטני, ממהרים לסגת מעמדות הלחימה ונוטשים אחריהם נשקים כבדים ומשוריינים ששדו מהכוחות בסבב הלחימה הקודם.
במקביל תיעודים של פשעי מלחמה זוועתיים, כמו סרטון שהופץ ברשתות המציג כוחות תימנים דורסים עשרות של מורדים חות'ים שכבר נכנעו והניחו את נשקם.
אך כעת, ימים בודדים לאחר תחילת המתקפה, קווי החזית כבר מתקשים והתנועה בשטח האטה מאוד, ובניגוד לסיבוב הקודם, אך אחד לא מעז לצפות לניצחון מהיר.