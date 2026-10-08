החות'ים נסוגים אך המלחמה בתימן רק התחילה

המורדים החות'ים ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

לאחר שהמתקפה הראשונה שפתחו בה הכוחות התימנים הנתמכים על ידי סעודיה נגד החות'ים התמוססה, סעודיה יוצאת לגל לחימה נוסף בגיבוי טורקי ופקיסטני אך אין ציפיות לניצחון משמעותי על החות'ים.

מעל ל-100,000 לוחמים תימנים הנאמנים לממשלה הרשמית ושנתמכים על ידי סעודיה פתחו בעוד גל לחימה במערכה כנגד המורדים החות'ים בתימן, בדומה לגלי לחימה קודמים ההישגים הראשוניים מעלים אופטימיות, אך החות'ים כאן כדי להישאר.