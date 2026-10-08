לא יאמן: ח״כ מרע״מ נשאל האם חמאס הוא ארגון טרור - כך הוא השיב

יו"ר רע"ם מנסור עבאס ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ח״כ יאסר חוג׳יראת ממפלגת רע״מ, התארח בערוץ i24. המגישה נוה דרומי שאלה אותו: ״אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?״. יאסר החל לגמגם והשיב: ״זה ארגון שבעצם חלק ממנו צדקה וחלק שרוצה לקבל זכות קיום והכרה כמדינה״.

נזכיר כי לפני מספר חודשים, נשאל יושב ראש מפלגת רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס בכאן רשת ב׳, מה עמדתו לגבי חמאס, ואמר: "יש לי תשובה חד-משמעית, אבל לא אגיד. כל הזמן אני מקבל איומים מערבים, יהודים וארגוני פשע".

עבאס הוסיף: "גינינו כל מעשה טרור ואת כל הפשעים שהיו בשבעה באוקטובר. לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי". לדבריו, מעבר לזה אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה. זאת גישה לא נכונה. כל הזמן נופלים במלכודת הזאת של הקיצוניים בישראל.