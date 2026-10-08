בגיל 17 בלבד: הנער שהשקיע 25 אלף שקל כדי להגשים חלום

בגיל 17, כשמרבית בני גילו עסוקים בלימודים ובבגרויות, איתן כהן מרחובות כבר עושה צעדים ראשונים בעולם המוזיקה. הזמר הצעיר משחרר את הסינגל השני שלו, "אבא", שיר אישי שנולד מתוך ההתמודדויות שעבר בשנים האחרונות, ומשלב מסרים של אמונה, תקווה ואחדות.

אחרי ששירו הראשון, שהוקדש לחטופים, צבר לדבריו כ-50 אלף צפיות, כהן ממשיך עם שיר חדש שכתב יחד עם אליאס מלייב, משתתף "הכוכב הבא לאירוויזיון". לדבריו, השיר כבר חצה את רף 250 אלף ההאזנות ביוטיוב.

ומה שמפתיע לא פחות הוא ההשקעה שמאחוריו. למרות גילו הצעיר, כהן הצליח לחסוך יותר מ-25 אלף שקלים, שאותם השקיע בהפקת השיר. את כל הסכום מימן מכספו האישי, ללא מפיק או גורם חיצוני שתמך בו כלכלית, פשוט מתוך הרצון להגשים את החלום.

"הייתי שם מסכה ולא הייתי אני"

אבל הדרך של כהן אל המוזיקה לא תמיד הייתה פשוטה. בגיל 13-14 הוא היה נער חסר ביטחון, שהתקשה להביע את דעתו וניסה כל הזמן לרצות את הסובבים אותו, גם כשזה בא על חשבונו.

"הייתי מאוד חסר ביטחון. בכיתה, עם החברים, במשפחה, בקיצור בכל מקום הייתי שם מסכה ולא הייתי אני, וזה משהו שגרם לי להרגיש רע מאוד עם עצמי לאורך הזמן", הוא משתף.

בתחילת כיתה י' החליט שהגיע הזמן לשנות את המצב. לאט לאט הוא התחיל לעבוד על הביטחון העצמי שלו, ללמוד לעמוד על שלו ולהפסיק לחשוש ממה שאחרים יחשבו. השינוי הגיע גם למוזיקה: מי שבעבר התבייש לשיר מול אנשים, התחיל לשיר בשבתות ובאירועים משפחתיים, עד שמצא את האומץ להוציא שירים משלו.

"ועכשיו אחרי שנתיים משמעותיות מאוד בשבילי עומד נער בן 17 חסון, חזק, שקוראים לו איתן כהן, ומוציא אשכרה שיר שני שלו בשם 'אבא', שנכתב על הדרך המופלאה של עצמו בחיים".

"גם כשאנחנו מרגישים שאנחנו נופלים"

את הדרך שעבר החליט כהן להביא גם אל השיר החדש שלו. "אבא" עוסק בהתמודדות עם קשיים ובמציאת הכוח להמשיך הלאה, לצד תפילה לבורא עולם ומסר של אחדות בעם ישראל.

"השיר הזה הוא המשך ישיר של התפילה הפרטית והלאומית שלי", הוא מספר. "בימים שבהם השקט החיצוני הוא מצרך נדיר, והרעש הפנימי של הזיכרונות והקושי מציף, אני מוצא שהקשר היחיד שלא נסדק הוא הקשר עם הבורא. הוא המרפא האמיתי מכל פצע, הוא הכוח שמאפשר לנו להמשיך ללכת, גם כשאנחנו מרגישים שאנחנו נופלים".

מבחינתו, המטרה היא לא רק להצליח במוזיקה, אלא גם להגיע לצעירים שמתמודדים עם חוסר ביטחון וקשיים דומים לאלה שהוא עצמו חווה. "תחשבו מה יכול לקדם אתכם בחיים, איפה אתם פחות טובים, איפה אתם חלשים יותר, מה יש לשפר, ופשוט כנסו לתוך זה. אל תיתנו לאף בן אדם להרוס לכם את העבודה ולהשפיע עליכם בתוך התהליך".

עם סינגל שני בחוץ, מאות אלפי האזנות לדבריו והשקעה של עשרות אלפי שקלים מכיסו, כהן ממשיך לחלום בגדול. ואם יש משהו שהוא מקווה להעביר דרך המוזיקה שלו, זה שגם כשהדרך לא פשוטה, אפשר למצוא את הכוח להשתנות, להתקדם ולהאמין בעצמך.