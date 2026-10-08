צמוד לבחירות: הממשלה במינוי חדש במשרד המשפטים

ציון אילוז ( דוברות משרד המשפטים )

הממשלה אישרה היום (חמישי) את מינויו של עו"ד ציון אילוז לראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, לאחר שנבחר לתפקיד על ידי ועדת איתור בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד.

עו"ד אילוז (61) כיהן בתפקידו האחרון כפרקליט מחוז דרום (אזרחי) בפרקליטות המדינה. במהלך שנות עבודתו בפרקליטות מילא שורה של תפקידים, ובהם פרקליט במחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, וכן היה ממקימי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות ועמד בראשה בשנים 2013-2016. לאחר טבח ה-7.10, תכלל והוביל את הטיפול, יחד עם פרקליטים בפרקליטות מחוז דרום אזרחי, באלפי תיקים הקשורים למחבלי הנוחב'ה במסגרת חוק הלב"חים. בעבר שימש אילוז כנציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בירושלים, וכן כנציג השר למועצת שמאי המקרקעין. הוא בעל שלושה תארים מאוניברסיטת בר אילן: תואר ראשון ושני במשפטים וד"ר להיסטוריה של עם ישראל.

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לצד עבודתו בשירות הציבורי עסק גם בהוראה אקדמית במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט שם לימד קורסים בדיני תכנון ובניה ובדיני הפקעות מקרקעין.

עו"ד אילוז מחליף בתפקידו את עורכת דין נוחי פוליטיס, שסיימה את תפקידה כראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים בתום חמש שנות כהונה בתפקיד.

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד מסר: "אני מברך את עו"ד ציון אילוז על מינויו לראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. עו"ד אילוז מביא עמו ניסיון מקצועי עשיר, ידע משפטי רב ויכולות ניהול מוכחות, כפי שהפגין לאורך שנות שירותו הרבות בשירות הציבורי.

הסיוע המשפטי מהווה זרוע מרכזית בהבטחת הנגישות לצדק ולמערכת המשפט עבור כלל אזרחי ישראל, ובפרט עבור אוכלוסיות מוחלשות, ואני מאחל לציון הצלחה רבה בתפקידו. בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לעו"ד נוחי פוליטיס על חמש שנות כהונה מסורות, מקצועיות ועתירות עשייה בראשות האגף, ולאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה".