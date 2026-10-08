פוענח: 3 בדואים סיפקו את הנשק לפיגוע בבאר שבע

זירת הפיגוע בבאר שבע. ארכיון ( דודו גרינספאן/פלאש90 )

שנתיים אחרי הפיגוע הרצחני בבאר שבע בו נרצחה שוטרת מג"ב שירה חיה סוסליק ז"ל, ונפצעו נוספים, השב"כ והמשטרה פיענחו את חוליית המסייעים לרוצח.

בהודעה משותפת לשב"כ ולמשטרה נאמר כי "בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, במסגרתה פעלו מסתערבי מג״ב דרום בהכוונת שב״כ, נעצרו תושבי הנגב אשר לפי החשד מכרו וסייעו לרכישת נשק ותחמושת למפגע אחמד אלעוקבי" על בסיס מידע מודיעני שנאסף בשב"כ, נעצרו במהלך החודש הקודם, על ידי מסתערבי מג״ב דרום שלושה אזרחים ישראלים, תושבי הנגב, שהועברו לחקירה בשב"כ ובחוליית פח"ע של ימ"ר דרום: יחיא אלעוקבי, כבן 26, תושב חורה, ושני מעורבים נוספים, אב ובנו, כשאחד מהם היה קטין בעת ביצוע המעשים, תושבי פזורת אלעוקבי. במסגרת החקירה עלה כי העצורים ביצעו עסקה לרכישת אמל"ח שכלל אקדח ותחמושת אותם סיפקו למחבל תוך שהם מודעים לכך שהוא עשוי להשתמש בו לצורך פיגוע. השלושה התגלו כסוחרי נשק בלתי חוקי.

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בתום החקירה הגישה פרקליטות מחוז דרום לבית משפט המחוזי בבאר שבע, כתבי אישום חמורים כנגד השלושה, המייחסים להם עבירות של סחר והחזקת נשק ותחמושת ומתן אמצעים לביצוע מעשה טרור.

מהמשטרה והשב"כ נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו כל העת בפעילות לסיכול טרור, וכן לא ירפו ידם מאיתור כלל הגורמים אשר היו מעורבים וסייעו לפעילות טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל ולמיצוי הדין איתם".