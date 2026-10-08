גוטליב מגיבה לדיווח על נתניהו: ״הוא לא מעוניין לגעת בה״

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, שעברה לאחרונה ממפלגת הליכוד למפלגת ׳עוצמה יהודית׳, התייחסה הבוקר (חמישי) לדיווח בוואלה, לפיו ראש הממשלה נתניהו הודיע כי תיק המשפטים יישאר בידי הליכוד, זאת לאחר שבן גביר דרש אותו למפלגתו.

גוטליב לא הופתעה וכתבה: ״סביבת נתניהו מתדרכת שתיק המשפטים ישאר בליכוד. לא הופתעתי. רה״מ הוא אציל מערכת המשפט ואינו מעוניין לגעת בה. נתניהו שלח את אהרון ברק לייצג את ישראל בבית בדין בהאג. ובכן, אתם החכמים והנבונים תחליטו. תיק המשפטים חייב להיות בידיים של עוצמה יהודית.

‏רק עוצמה יהודית חזקה מאד תחולל שינוי במערכת המשפט!״.