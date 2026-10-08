תככים בשגרירות ארה"ב: האקבי עקף את טראמפ למען נתניהו?

הניו יורק טיימס מדווח כי טענות קשות עולות בארה"ב לגבי 'גורם בכיר' בשגרירות ארה"ב בישראל, כאשר על פי הדיווח, אותו גורם מואשם בקידום עמדות מדיניות ישראליות על פני אלה של הממשל בארה"ב.

על פי הדיווח, דוחות של גורמים מקצועיים בשגרירות שהביעו ביקורת נגד ישראל נדחקו הצידה וניסוחם שונה 'על מנת להציג את ישראל באור חיובי לממשל', כך לטענת הדברים.

תחקיר הטיימס הצביע על דיוויד מילשטיין, עוזר בכיר לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי כציר שניהל את האירוע, אך הטענות הרחבות ומרחיקות הלכת קושרות גם את האקבי עצמו בהאשמות בעצם זה שעוזר בכיר ישיר שלו ניהל לטענת התחקיר את שינויים אלה.

במבט ראשון, טענות אלה אינן חדשות, והוטחו בהאקבי באופן פרדוקלסי קודם כל על ידי אנשי ימין קיצוני בארה"ב שמקדמים מדיניות אנטי-ישראלית בדלנית. טענות דומות נאמרו על ידי טאקר קרלסון, אחד מהקולות המובילים של הימין העמוק והאנטישמי.

למרות הטענות נגד האקבי מימין וכעת גם משמאל, ממשל טראמפ שמר על תמיכה בשגריר, שחלק לא מבוטל במינויו לתפקיד היה בעקבות חיבתו העזה לישראל והעם היהודי.