משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה נגד ראש הממשלה 

המטה להחזרתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו, פרסם היום (חמישי) הודעה ובה הוא מזמין את הציבור להשתתף בהפגנה מול משרד ראש הממשלה.

בהודעה נמסר כי ביום שני הקרוב, בשעה 17:00 תתקיים הפגנה מול משרד ראש הממשלה.

עוד הודגש בהודעה כי "מאבק משפחת קסאו ממשיך ואחרי שנפגשו עם כל הגורמים האחראים על החקירה, נפגשו עם ראשי סיעות וחברי כנסת ברור למשפחה שמי שיכול להעביר את תיק החקירה לשב"כ הוא רק ראש הממשלה.

לכן ההפגנה הקרובה תהיה מול משרדי ראש הממשלה ו(זאת על רקע העובדה שהמשפחה מחכה לעידכון מרה"מ כבר למעלה משמונה חודשים לגבי העברת התיק)".

נדגיש כי במשך תקופה ארוכה, המשפחה מבקשת להעביר את התיק באופן מיידי לניהול השב"כ.