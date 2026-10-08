לא רק בגדים וקודי קופון: ספיר אביסרור במסר פוליטי מפתיע

השחקנית ויוצרת התוכן ספיר אביסרור, שרגילה לשתף את עוקביה בתכני אופנה, בגדים וקודי קופון, החליטה הפעם לדבר על נושא קצת אחר - פוליטיקה. על רקע ציון שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר, היא התייחסה לבחירות הקרובות וקראה לעוקביה, במיוחד לצעירים שיצביעו לראשונה, להתעניין ולשאול שאלות.

"הבחירות קרובות, לא יודעת כמה זמן, אבל די קרובות. והבנתי שגם יש המון בוחרים חדשים השנה, שנתונים צעירים שיש להם את זכות הבחירה", פתחה.

"לדבר על פוליטיקה זה אולי לא כזה סקסי כמו לדבר על אופנה, אבל זה חובה. ואחרי השנים שאנחנו עוברים והמציאות שאנחנו עוברים גם עכשיו, הבחירות האלה מאוד מאוד מאוד חשובות".

"אני בעצמי לא יודעת למי אצביע"

אביסרור המשיכה וקראה לעוקביה לא לחשוש להביע את דעתם, גם אם היא לא תמצא חן בעיני אחרים.

"לשאול שאלות ולהתעניין, ולא לפחד להגיד לפעמים משהו שלא דווקא יישמע טוב בעיני מישהו אחר. כי רק ככה, רק דרך שיח, אפשר להגיע להבנה עם עצמך".

"לא רק על פוליטיקה, על כל דבר אחר בחיים. בגלל זה אני גם כל כך פתוחה באינסטגרם. רק דרך שיח אמיתי וכנה אפשר להגיע לתובנות".

לסיום הודתה שגם היא עדיין לא החליטה למי תצביע: "במיוחד על הבחירות הקרובות, תשאלו, תחקרו. אני בעצמי לא יודעת למי אני בוחרת, אבל אני חד משמעית יוצאת למסע שאלות".