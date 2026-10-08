יקי רייסנר על הגירושין: "כואב מאוד, הנפש לא הייתה מסוגלת להכיל"

איש העסקים ומנחה "ווארט" יקי רייסנר התראיין לתכנית "אסנהיים" ברשת 13, ובתכנית דיבר על תהליך הגירושין המורכב שעבר מאשתו. התכנית תשודר הערב (חמישי), בהצצה רייסנר חושף את הכאב שחווה במהלך התקופה הזאת.

"זה תהליך כואב, אבל בסוף כשאתה מבין שאתה עושה אותו נכון, בזמן הנכון וכבר מחוסר ברירה – שאתה מבין שהנפש שלך כבר לא מסוגלת להכיל את זה יותר – ואתה עושה את זה בטוב, אז זה בסדר", שיתף רייסנר במהלך השיחה.

על אף הפרידה הקשה, רייסנר הדגיש את ההערכה העמוקה שהוא רוחש לבת זוגו לשעבר: "אני מכבד אותה, אני כמעט יכול להגיד שאני אוהב אותה היום יותר מפעם. היא שותפה שלי, היא האמא של הילדים שלי". במהלך הראיון, כשהוא מתקשה לעצור את הדמעות והסערה הרגשית, הודה מול המצלמות: "כואב לי מאוד... כן, קשוח".