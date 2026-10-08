בוגי יעלון מאבד את זה: "חייבים לסלק אותם לפח האשפה"

הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, התייחס היום (חמישי) לימים הקשים לזכר ה-7 באוקטובר וקרא להעיף את ממשלת נתניהו.

‏בדבריו כתב יעלון: "אחרי ימים מטלטלים של זכרונות קשים מהיום שבו אירע הטבח - האסון הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל; אחרי שלוש שנות מלחמה, שהם לא רוצים לסיים, כדי לא לתת דין וחשבון על מחדליהם;

אחרי העדויות של הבכירים שהיו שם, שהבינו שאין להם מה לחכות לוועדת חקירה ממלכתית, והחליטו להתחיל לספר מה היה שם, כנגד השקרים של אחראי העל למחדל טבח ה-7.10".

עוד כתב יעלון: "אחרי (כמעט) אסון טיסת פליי דובאי, בו ראינו שהם לא למדו ולא תיקנו דבר, ושהעם הזה ראוי להנהגה אחרת - ברור שחיוני להקים ועדת חקירה ממלכתית, כדי להפיק לקחים לעתיד, אך אין צורך להמתין עם מסקנה ברורה אחת: נכשלתם! לכו!

‏בעוד 19 יום אנחנו חייבים לסלק לפח האשפה של ההיסטוריה, כדי להציל את המדינה מחורבן!".