בוגי יעלון מאבד את זה: "חייבים לסלק אותם לפח האשפה"

הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, התייחס היום (חמישי) לימים הקשים לזכר ה-7 באוקטובר וקרא להעיף את ממשלת נתניהו.
בדבריו כתב יעלון: "אחרי ימים מטלטלים של זכרונות קשים מהיום שבו אירע הטבח - האסון הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל; אחרי שלוש שנות מלחמה, שהם לא רוצים לסיים, כדי לא לתת דין וחשבון על מחדליהם;
אחרי העדויות של הבכירים שהיו שם, שהבינו שאין להם מה לחכות לוועדת חקירה ממלכתית, והחליטו להתחיל לספר מה היה שם, כנגד השקרים של אחראי העל למחדל טבח ה-7.10".
עוד כתב יעלון: "אחרי (כמעט) אסון טיסת פליי דובאי, בו ראינו שהם לא למדו ולא תיקנו דבר, ושהעם הזה ראוי להנהגה אחרת - ברור שחיוני להקים ועדת חקירה ממלכתית, כדי להפיק לקחים לעתיד, אך אין צורך להמתין עם מסקנה ברורה אחת: נכשלתם! לכו!
בעוד 19 יום אנחנו חייבים לסלק לפח האשפה של ההיסטוריה, כדי להציל את המדינה מחורבן!".
בעבר מפקדים לקחו אחריות, כיום הממשלה מפקירה אפילו את הבטיחות באוויר. לפחות הציבור מתעורר ומבין שחייבים ניקוי אורוות דחוף!