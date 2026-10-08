בשורה לישראל? הסקרים בספרד חוזים ניצחון לימין

ראש ממשלת ספרד האנטי-ישראלי פדרו סנצ'ז הכריז לפני ימים בודדים על בחירות בזק לפרלמנט הספרדי, והסקרים מצביעים כי ייתכן וזו הייתה טעות קשה.

סקרי דעת קהל ראשונים שיוצאים מספרד מצביעים על כך שייתכן וגם לספרדים נמאס מפדרו סנצ'ז וממשלת השמאל הקיצוני שלו. על פי סקר עומק שבוצע על ידי מכון הסקרים האירופאי, מפלגות הימין מחזיקות ברוב מוצק בזמן ששותפיו של סנצ'ז מאבדים גובה.

על פי הסקר גוש הימין הספרדי עומד על 54 אחוזים מהקולות וצפוי להחזיק ברוב מוצק בפרלמנט. אחת המפלגות שרואות הכי הרבה תנופה היא מפלגת הימין העמוק VOX (קול העם).

מפלגה זו שמובילה מדיניות נגד הגירה, נגד איסלאמיזציה ובעד ישראל רואה זינוק דרמטי על רקע משבר ההגירה בספרד והופכת למפלגה השלישית בגדולה בפרלמנט עם 18 אחוזים, בעוד מפלגתו של סנצ'ז עומדת מעליה במקום השני, אך גדולה ממנו היא מפלגת 'העם' מפלגת ימין מרכז, שעומדת על 33 אחוזים מהקולות.

הפסד של סנצ'ז וניצחון לימין בספרד צפוי להיות, במידה ויתממש, בשורה מדינית לא מבוטלת לישראל כאשר סנצ'ז וממשלתו נחשבים לחוד החנית במדיניות ורטוריקה אנטי-ישראלית באירופה.