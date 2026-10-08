צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בחטיפת שקד דהן ז"ל 

צה"ל ביצע תקיפה מדויקת מוקדם יותר במרחב חאן יונס במרכז הרצועה, כנגד מחבל וותיק, אבראהים עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

מגורמים ביטחוניים נמסר כי המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, ולקח חלק ברציחתם של אזרחים ישראלים רבים, בנוסף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן ז"ל לשבי החמאס.

בנוסף לכך, צה"ל חיסל ברצועה את מעתצם מחמד סלימאן צלאח, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

כאשר על פי צה"ל המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.