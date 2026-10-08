עמית סגל על סקר המנדטים: "אף פעם לא היה דבר כזה"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס לסקרי המנדטים בתקופה האחרונה ולשאלה הגורלית מי צפוי לנצח בבחירות הקרובות, גוש הימין או גוש השמאל.

"בזמן שראשי האופוזיציה נפגשו כדי לתאם עמדות ולשדר אחדות, התכנסה בצד השני ישיבה לא פחות משמעותית, לא פחות דרמטית", כתב סגל בטורו בישראל היום, "צמרת קמפיין הליכוד התכנסה להכריע מה תמונת הקרב האמיתית. האם גוש הימין בדרכו לתבוסה היסטורית שכמותה לא היתה 20 שנה, כפי שחוזים רוב הסקרים לאורך רוב הקדנציה, או להישג מדהים, כנגד כל הסיכויים.

המסקנה, אחרי שעות של נתונים סותרים וניסיונות פיצוח, היתה שמצב הליכוד והגוש קרוב יותר לניצחון מאשר לתבוסה. זו מסקנה לא מובנת מאליה: נתניהו הוא פסימיסט, אלרמיסט וריאליסט. כשכולם מסביבו בטוחים בניצחון, הוא משוכנע שההפסד קרוב. כשכולם בטוחים שהכל על מי מנוחות, הוא מזהה מרידות ופוטשים. יעיד על כך עופר וינטר, שחווה כעת את התופעה על בשרו.

סגל הוסיף וכתב: "כזה עוד לא היה לנו. אף פעם לא היה פער כזה בין סקרים - 49 מנדטים לגוש נתניהו או 64? - ואף פעם לא היה פער כזה בין התפיסה של שני המתמודדים העיקריים. אצל איזנקוט פועלים על פי ההנחה שהגוש שלהם מוביל, ויכול לגדול אם יפיל את וינטר וזליכה. אצל נתניהו פועלים על פי ההנחה שהגוש שלו מנצח, ויבטיח זאת אם יפיל את וינטר וזליכה. מישהו מהם חייב לטעות את טעות חייו".