"אמרו לנו עופו מפה": ארז תדמור חוזר עם 'בחורים טובים 3'

ארז תדמור בפודקאסט סינמה שו"ת אולפן סרוגים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

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כשהמפיק יקי רייסנר פנה לארז תדמור עם רעיון לפרויקט על עולם השידוכים החרדי, הכיוון המקורי בכלל לא היה קולנוע. השניים החלו לפתח סדרת טלוויזיה, צירפו את התסריטאית חוה דיבון, כתבו פרקים והכינו בייבל. אלא שאף אחד לא רצה את הסדרה. "עבדנו מאוד קשה וזרקו אותנו מכל המדרגות", מספר תדמור בריאיון לפודקאסט "סינמה שו"ת" בהנחיית אבי לודמיר. "אמרו: יש 'שבאבניקים', עופו מפה, לא רוצים לשמוע". רייסנר לא ויתר והציע להפוך את הרעיון לסרט. תדמור ודיבון כתבו תסריט חדש, אבל גם הפעם הדרך לא הייתה פשוטה. קרנות הקולנוע דחו את הפרויקט והסרט יצא לצילומים כשהוא נשען בתחילה על השקעה פרטית. "הגשנו לקרנות וקיבלנו תשובות שליליות. היו קטילות שאתה לא רוצה לדעת", נזכר תדמור. הסיכון היה גדול במיוחד: הסרט צולם בתקופת הקורונה, בתי הקולנוע היו סגורים ואיש לא ידע מי בכלל יהיה הקהל של סרט על צעירים חרדים ושידוכים. ואז הגיע המהפך.

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"פתאום אני מבין את הכוח"

כש"בחורים טובים" יצא לבתי הקולנוע, תדמור מספר שהתגובות הפתיעו גם אותו. "אתה עושה רפרש למחשב לראות את הכרטיסים ואתה רואה שכבר התמלא", הוא נזכר. "בירושלים אולמות מלאים מעשר בבוקר עד הלילה בסינמה סיטי. זה עובר מפה לאוזן וממשיך וממשיך וגדל".

ההצלחה הובילה לסרט שני, וכעת מגיע לבתי הקולנוע "בחורים טובים 3". הפעם ברוך אוירבך, בגילומו של מאור שוויצר, נדרש להשיג כסף במהירות לקראת חתונתו ונקלע למסע שמגיע עד ניו יורק.

לדברי תדמור, דווקא ההצלחה של שני הסרטים הקודמים הפכה את העבודה על הסרט השלישי למורכבת יותר. "אם אתה עושה המשך, אתה חייב שהוא יהיה שונה", הוא אומר. "הפחד הזה עושה רק ברקסים".

הוא מספר כי הקשיב לתגובות של הקהל לסרט השני והבין שהצופים רוצים לדעת מה יקרה לברוך ולרות. משם החל להתגבש הסרט השלישי, שעוסק הפעם בכסף ומוציא את ברוך מהעולם המוכר לו למסע בארצות הברית.

אל העבודה הצטרף גם הבמאי והתסריטאי שרון מימון, חברו של תדמור עוד מימי לימודי הקולנוע. יחד הם עברו שוב ושוב על התסריט. "הייתי חייב שזה יהיה הכי טוב שיש", אומר תדמור. "בסופו של דבר תסריט זה הקסם שאחר כך אתה הולך לביים. זה התרשים של הבניין שאתה הולך לבנות. אתה חייב שהוא יהיה הכי יציב, הכי חזק והכי מרגש".

גם אחרי שהצילומים מתחילים, מבחינתו הכתיבה לא נגמרת. תדמור מספר שהוא מרבה לאלתר על הסט, להוסיף רגעים ולשנות סצנות בהתאם למה שהוא מגלה מול השחקנים והמצלמה.

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הסרט האישי שחיכה שמונה שנים

בשנים האחרונות תדמור נע בין סרטים מסחריים מצליחים לפרויקטים אישיים יותר. אחד מהם הוא "סודה", סרט תקופתי המבוסס על סיפורה של משפחתו. הרעיון ליווה אותו במשך שנים בעקבות סיפור שסיפרה לו אמו על סבו הפרטיזן.

"היא תמיד אמרה לי: תעשה סרט על סבא שלך, זה סיפור טוב לסרט", הוא מספר. "כל פעם אמרתי שאני לא יודע אם אני בשל לעשות את זה". רק כשהגיע בעצמו לגיל שבו היה סבו בתקופה שעליה נכתב הסרט, הרגיש שהוא מסוגל לגשת לדמות אחרת. תהליך הכתיבה נמשך, בהפסקות, כשמונה שנים.

ההצלחה של "בחורים טובים" סייעה לו גם להגשים את הסרט הזה ולגייס את התקציב שנדרש להפקה התקופתית הגדולה. "אם לא היה 'בחורים טובים', אני לא חושב שהייתי עושה את 'סודה' עד היום", הוא אומר.

"אתה לא תצליח לתקן תסריט עם בימוי"

אחרי 11 סרטים כבמאי, תדמור כבר עובד על הפרויקטים הבאים. "בחורים טובים 4" נמצא בתחילת תהליך הכתיבה, והפעם הוא כותב אותו עם שרון מימון וסיגלית ליפשיץ.

במקביל, תדמור ומימון חזרו לעבוד יחד גם על המשך ל"סיפור גדול", כמעט שני עשורים אחרי הסרט הראשון. לדבריו, הסרט החדש ימשיך את סיפור הדמויות אחרי 20 שנה, כשהפעם גם הדור הבא ייכנס לתמונה.

לצד הסרטים העלילתיים הוא עובד גם על פרויקט דוקומנטרי העוסק בשלוש נשים שנמלטו מאיראן לאחר המהפכה. למרות הניסיון, ההצלחות ופרס האופיר שבו זכה על "ארץ פצועה", תדמור מספר שהפחד לפני סרט חדש לא נעלם.

"הפחד מכישלון תמיד קיים. האם אני אעשה סרט שאף אחד לא יבוא? מה יקרה אם זה לא יעבוד כמו שדמיינת?" אבל אם יש דבר אחד שהוא למד לאורך הדרך, הוא שאי אפשר לצאת לצילומים בתקווה שהבימוי יציל את מה שלא עובד על הדף.

"המטרה היא קודם לעשות תסריט טוב. זה באמת הדבר הכי חשוב. אתה לא תצליח לתקן תסריט עם בימוי. אין דבר כזה".