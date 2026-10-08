יצחק עמית מתנצל: "לא התכוונתי לפגוע, אני מצטער"

נשיא בית המשפט העליון, התנצל היום (חמישי) בפניי המגזר החרדי, לאחר שאמר בדיון בבג"ץ: "הרבה פעמים למי שיש טלפון כשר בכיס אחד - יש טלפון להתקשר בכיס השני. טלפון כשר להתהדר ואחד טלפון אמיתי".

עמית התנצל ומסר: "דבריי פגעו בחלקים בציבור החרדי, ולכך לא הייתה לי כוונה כלל וכלל. לאחר צפייה חוזרת בהקלטת הדיון, סבורני כי בשים לב לרגישותה הציבורית של הסוגיה מוטב היה אילו המשפט מושא התלונות היה מנוסח ומובע באופן אחר, ואני מצר על כך שהדברים פגעו ברגשותיהם של המתלוננים או אחרים בהקשר זה".

נדגיש כי לאחר דבריו של עמית בדיון, הגיעה תלונה אל נציב תלונות השופטים, השופט אשר קולה ובעקבות כך הגיעה ההתנצלות.