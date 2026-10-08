שר המלחמה האמריקאי מפתיע: הגענו להסכם עם האיראנים

פיט הגסת', שר המלחמה של דונלד טראמפ שוחח עם חיילים אמריקאים והפתיע רבים עם חשיפה כי הצי האמריקאי והצי האיראני הגיעו להסכמות, והחליטו לחלק את הפעילות במרחב בין שני הכוחות באופן שווה.

בזמן ביקור על ספינת מלחמה של הצי האמריקאי שחזרה לארה"ב לאחר פעילות במפרץ הפרסי, במהלך מפגש עם החיילים שיבח הגסת' את הפעילות שלהם וחשף בפניהם את ההסכם.

"הדרך שנלחמתם מעוררת השראה, אתם יודעים, אנחנו הגענו להסכם עם האיראנים, והיה לכם חלק קריטי בהגעה להסכם הזה" חלק הגסת' עם אנשי חיל הים.

"אנחנו החלטנו לחלוק איתם את האוקיינוס...הם קיבלו את החלק מתחת לפני המים ואנחנו קיבלנו את החלק שמעל".