שבועות לפני הבחירות: מכה נוספת לבצלאל סמוטריץ'

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, קיבל היום (חמישי) את עתירת עמותת "בוחרים בישראל" נגד השר בצלאל סמוטריץ' ומפלגת "האיחוד הלאומי-תקומה (הציונות הדתית)".

השופט הורה לשר ולמפלגתו להסיר מחשבונותיהם ברשתות החברתיות תמונות שבהן מופיעים ילדים ופעוטות, אשר צורפו לרשומה פוליטית. העתירה הוגשה בעקבות פוסט שפרסם השר סמוטריץ' ב-23 בספטמבר 2026 בחשבונותיו האישיים-פוליטיים. בפוסט התייחס השר להקמת היישוב החדש "מצוקי ארץ" בבנימין, שיבח את עשיית מפלגתו בהתיישבות, ותקף בחריפות את יריביו הפוליטיים תוך קריאה "אסור לתת לשמאל לחזור לשלטון". לרשומה צורפו שלוש תמונות שבהן נראה השר לצד תושבים, ובהם ילדים ופעוטות בזרועות הוריהם. עמותת "בוחרים בישראל", באמצעות עו"ד רם פרדס, טענה כי הפרסום מפר את סעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, האוסר על שיתוף ילדים מתחת לגיל 15 בתעמולת בחירות. מנגד, השר סמוטריץ' ומפלגתו, שיוצגו על ידי עו"ד אלי שמואליאן, טענו כי מדובר בהופעה של ילדים ב"פעילות שגרתית" המהווה חריג בחוק, וכן קבלו על הפרשנות המצמצמת שלטענתם פוגעת בתיעוד החיים הציבוריים.

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השופט סולברג דחה את טענות המשיבים וקבע באופן חד-משמעי כי מדובר בתעמולת בחירות לכל דבר ועניין. בהתייחסו לתחולת החריג של "פעילות שגרתית", ציין השופט: "אירוע חגיגי של חנוכת יישוב חדש קשה לראות בו דבר שגרה... התמונות מושא העתירה מתעדות ילדים בצילום מיוחד עם נבחר ציבור. נער הייתי, גם הכרתי נערים אחרים; תמונה עם נבחר ציבור אינה פעילות שגרתית של ילדים".

כמו כן, דחה השופט סולברג את הטענה כי החלטה זו תביא להשתקת התיעוד הציבורי, והבהיר כי נבחרי ציבור יכולים להצטלם באירועים, אך אם בחרתם לפרסם את הצילומים במסגרת תעמולת בחירות – עליהם להסתפק בצילום בני 15 ומעלה או לטשטש את פניהם של הקטינים.

בתגובה לטענות שהעלה השר סמוטריץ' לגבי הקשיים שמעורר החוק, הציע השופט סולברג לשר, בתור חבר כנסת, לפעול לשינוי החקיקה במשכן הכנסת במקום להלין על הפסיקה: "סעיף 2ג מוכר, בהיר, בעל אותה משמעות מאז חקיקתו... המעוניין לשנותו יפנה למחוקק; ודאי אם המעוניין לשנותו הוא חבר כנסת. כל עוד החוק נותר בעינו ובנוסחו ולא תוקן, יש לקיימו".

לאור העובדה כי אין זו הפעם הראשונה שבה ננקטו הליכים נגד השר סמוטריץ' בגין שיתוף קטינים בתעמולה, הורה השופט על הסרת התמונות (או הפרסומים כוללם) מכל החשבונות ברשתות החברתיות, והטיל על המשיבים תשלום הוצאות משפט לעותרת בסך 10,000 ש"ח.