לראשונה: נפתלי בנט מתייחס לשמועות על הגירושין מאשתו

נפתלי בנט ( כאן 11 )

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מגיע לשיחה אצל רוני קובן, ומתייחס לראשונה לנושאים הכי חמים ומעניינים בחייו, גם לקראת הבחירות שיתקיימו בעוד מספר שבועות.

במרכז הריאיון עומדת התייחסות ראשונה, ישירה וגלויה של בנט לשמועות העקשניות שרצו בתקופה האחרונה סביב חייו האישיים, לפיהן הוא ורעייתו גילת נמצאים בהליכי גירושין. לצד הדיון האישי, הריאיון מספק עימות פוליטי סוער. בהצצה ראשונה מתוך התוכנית, קובן מעמת את בנט עם המציאות הפוליטית המורכבת ומזכיר את אירועי השבעה באוקטובר, "קטרגייט", חוק ההשתמטות והרפורמה המשפטית — ומבקש לדעת איפה טעו במערכת הפוליטית. בנט מצדו מסרב להביט לאחור: "אני לא פרשן, אני מתעסק בפעולות קדימה. אנחנו צריכים להחליף אותו (את נתניהו), הוא צריך ללכת הביתה". כשקובן מקשה ושואל האם איחוד מוקדם עם גדי איזנקוט היה משפר את מצב הגוש בסקרים, בנט מתחמק מלהכריז עליו כמועמד המוסכם אך מודה: "אני חושב שבהחלט היה יותר קל לנצח את נתניהו ראש בראש מול איש ימין, אבל זה חלב שנשפך".

הוויכוח מתלהט כשעולה טענה מתוך מחנה איזנקוט לפיה בנט דווקא "שמאל-אוריינטד" בהשוואה לרשימה של איזנקוט. בנט דוחה את ההאשמות בתוקף: "אין לי מילה רעה להגיד על גדי, אבל הציבור מכיר את עמדותיי ואת ביצועיי כראש ממשלה. בכל הפרמטרים אני פי אלף יותר ימין". בתגובה מזכיר לו קובן את הקמת הממשלה עם רע"ם — נקודה שממשיכה לרדוף את בנט גם כיום.

בהמשך הריאיון מגיב בנט לסקרים האחרונים ומסביר מדוע איחוד רחב תחת הנהגתו היה מביא כוח אלקטורלי גדול יותר. בנוסף, הוא פותח חזית חריפה נגד מה שהוא מכנה "מכונת הרעל" ונגד יאיר נתניהו, ויוצא במתקפה חזיתית נגד שותפו לשעבר ינון מגל, עליו אמר בוטות כי הוא "מכר את נשמתו לשטן".

הריאיון המלא ישודר במוצ"ש ב"פגישה עם רוני קובן", מיד לאחר מהדורת החדשות בכאן 11 ובכאן BOX.