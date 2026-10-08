הנציב אשר קולה נגד הרב אברהם זרביב: "לא יהיה מנוס"

דיין בית הדין הרבני הרב אברהם זרביב קרא לתרום לקרן של נוער הגבעות. בעקבות כך הוגשה נגדו תלונה על הפרת כללי האתיקה.

נציב תלונות הציבור אשר קולה קבע היום (חמישי) שהתלונה מוצדקת, ורק משום שירות המילואים שלו לצד חרטתו הגמורה של הרב זרביב והתחייבותו להפסיק כליל עם הופעות תקשורתיות וציבוריות - הוא החליט להימנע מהמלצה על העמדתו לדין משמעתי, ולהסתפק באזהרה שתירשם בתיקו האישי, כך דיווח אבישי גרינצייג ב-i24.

לדברי הנציב קולה - אם התנהלות זו תחזור שוב לא יהיה מנוס ממיצוי מלוא הצעדים המשמעתיים נגד הדיין הרב זרביב.