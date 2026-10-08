יהודה פוליקר ניצח בבית המשפט - ויגרוף מיליוני שקלים

לאחר מאבק משפטי שנמשך שנים סביב פרויקט התחדשות עירונית ברחוב בילטמור 7 בתל אביב, הסכסוך הגיע לסיומו הרשמי: בית המשפט המחוזי אישר את ביצוע פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) בבניין הסמוך לכיכר המדינה, והערעור שהוגש נדחה. בעקבות ההחלטה, הדיירים צפויים לקבל הודעת פינוי כבר בזמן הקרוב לקראת הריסת המבנה הישן.

במרכז המחלוקת עמדו שתי בעלות דירות שסירבו לחתום על ההסכם. השתיים טענו כי חלוקת התמורות אינה שוויונית ומעניקה יתרון לזמר יהודה פוליקר, המחזיק בחמש יחידות מגורים בבניין. לטענתן, מעמדו כבעל מספר רב של דירות הוביל לכך שזכה לתנאים מועדפים. מנגד, שאר בעלי הדירות והיזם דחו את הטענות וציינו כי התמורות חולקו באופן שוויוני – וכי פוליקר אף ויתר מרצונו על שטחים שהיו עשויים להגיע לו כדי לאפשר את יציאת הפרויקט לדרך.

כעת, עם דחיית הערעור וסיום ההליכים המשפטיים, נסללה הדרך לתחילת העבודות. הבניין הוותיק ייהרס ובמקומו יוקם בניין חדש בן 7 קומות שיכלול 27 דירות. פוליקר, שעבור יחידותיו החדשות צפוי ליהנות משווי מוערך של כ-20 מיליון שקלים, והשכנים שתמכו ביוזמה, יוכלו לרשום ניצחון באחד מסכסוכי הדיירים הממושכים באזור.