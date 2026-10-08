"זה לא יגיע לשם": החשיפה הדרמטית במשפט נתניהו

נתניהו ( מרים אלסטר / פלאש90 )

דרמה התרחשה היום (חמישי) באולם בית המשפט המחוזי בירושלים, במסגרת משפט נתניהו. החוקר צחי בן חמו, מצוות החקירה של להב 433, התייחס בעדותו למעמדו של אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר ועד התביעה המרכזי בתיק 4000, ולשיחות שניהל בנושא עם הממונה עליו.

בן חמו סיפר כי העלה בזמן אמת הסתייגות מההמשך עם ישועה. "אני אמרתי שאם רוצים להמשיך איתו קדימה צריך להזהיר אותו וצריך להביא ראיות סיוע", אמר. לדבריו, הוא דיבר על המשקל של הראיות לכאורה, כלומר על הדברים שישועה אומר בהודעות הפתוחות, ועל כך שבית המשפט יצטרך להתמודד עם זה. כשנשאל מה ענה לו נצ"מ יואב תלם, ראש זרוע החקירות ביאל"כ שהיה הממונה על הצוות, השיב בן חמו: "זה לא יגיע למשפט".

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הדברים נוגעים לשאלה שהסנגורים מעלים כמעט מתחילת המשפט. ישועה, ששימש העד הראשון של התביעה והעיד באפריל 2021, מעולם לא נחקר באזהרה, ולא הוגש נגדו כתב אישום. ההגנה טוענת שוב ושוב שגם אם לא הוכרז עד מדינה, יש להתייחס אליו כמי שקיבל טובת הנאה תמורת עדותו, ושלכן מגיעה לו התייחסות מיוחדת, לרבות דרישה לראיות סיוע. בסיכום ביניים של עדותו כתב גלובס שנראה שהסנגורים לא הצליחו לשכנע את בית המשפט שנסגרה עם ישועה עסקה כלשהי.

הפרקליטות מצדה דחתה את הדברים. לטענתה, בן חמו טעה בזמן אמת וטועה גם היום, ומעולם לא הובטח דבר לישועה. הפרקליטות הוסיפה כי אין ולא היה לישועה מעמד של עד מדינה, וכי מעמדו לא השתנה.

לא ברור בשלב זה כיצד ישפיעו הדברים על ההליך. בימים הקרובים צפויה ההגנה לנסות לבסס עליהם את טענתה בדבר מעמדו של ישועה, והפרקליטות צפויה להמשיך להתנגד.