סרוגים
פינת הטר"ש

סמוטריץ' מגיש בג"צ כדי לחזק את יצחק עמית?!

שבועיים אחרי שטינף בסרטון על יצחק עמית שצבר לעצמו יותר מדי כוח, השר בצלאל סמוטריץ' מגיש עתירה לבג"צ ולמעשה מבקש ממנו להתערב ברשות המבצעת. זו לא רק איוולת טקטית אלא גם טעות אסטרטגית. צפו בפינה מתוך "כיפות ברזל"

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טר"ש לבצלאל סמוטריץ'

בפינת צל"ש או טר"ש בתכנית 'כיפות ברזל', נתן עורך אתר סרוגים אריה יואלי את הטר"ש שלו לבצלאל סמוטריץ'.

יו"ר הציונות הדתית הגיש השבוע עתירה לבג"צ נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שתוקעת את מכרזי הבנייה בשטח E1 במעלה אדומים.

רק לפני שבועיים פרסמה המפלגה סרטון נגד "שלטון המשפטנים" בו נראים שוטרים גוררים את יצחק עמית ודפנה ברק-ארז מהפגנה. והנה עכשיו, סמוטריץ' בעצמו הולך ליצחק עמית ונותן לו את הכוח להיות ראש הרשות המבצעת.

מעבר לאיוולת שבפנייה ליצחק עמית, אחרי שטינפת עליו - בסרטון שהביא יותר נזק מתועלת - יש כאן טעות אסטרטגית של הכשרת המהלך בה שר עותר לבג"צ ולמעשה נותן לו את המפתחות של הרשות המבצעת.

יוסי בן עטר
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יצחק
לפני 10 דקות

מהלך מצוין של סמוטריץ' שמראה שאי אפשר בלי בית משפט חזק! כולם מבינים בסוף שפוליטיקה זולה לא מחליפה סדר וניהול אמיתי
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