סמוטריץ' מגיש בג"צ כדי לחזק את יצחק עמית?!

בפינת צל"ש או טר"ש בתכנית 'כיפות ברזל', נתן עורך אתר סרוגים אריה יואלי את הטר"ש שלו לבצלאל סמוטריץ'.

יו"ר הציונות הדתית הגיש השבוע עתירה לבג"צ נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שתוקעת את מכרזי הבנייה בשטח E1 במעלה אדומים.

רק לפני שבועיים פרסמה המפלגה סרטון נגד "שלטון המשפטנים" בו נראים שוטרים גוררים את יצחק עמית ודפנה ברק-ארז מהפגנה. והנה עכשיו, סמוטריץ' בעצמו הולך ליצחק עמית ונותן לו את הכוח להיות ראש הרשות המבצעת.

מעבר לאיוולת שבפנייה ליצחק עמית, אחרי שטינפת עליו - בסרטון שהביא יותר נזק מתועלת - יש כאן טעות אסטרטגית של הכשרת המהלך בה שר עותר לבג"צ ולמעשה נותן לו את המפתחות של הרשות המבצעת.