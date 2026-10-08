צה"ל מתחיל בהליך הענקת העיטורים לגיבורי ה-7.10

צה"ל מעלה הילוך בהכנות לקראת הענקת הכרה רשמית לגיבורי הלחימה: צה"ל יוצא לדרך עם תהליך מקיף לבחינת והענקת צל"שים ועיטורים על מעשי הגבורה וההקרבה בקרבות ה-7 באוקטובר 2023 בעוטף עזה.

התהליך יותנע באופן רשמי בכנס מפקדים מיוחד שיתקיים ביום רביעי, 14 באוקטובר 2026, בראשות ראש אגף כוח האדם (אכ"א), אלוף דדו בר-כליפא, ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, אלופה אורלי מרקמן. בכנס ישתתפו מפקדים מכלל החטיבות והגזרות בצה"ל, ויוצג בו המתווה המלא לבחינת מעשי הגבורה.

בצה"ל מדגישים כי מטרת המהלך היא להעניק הכרה ראויה למעשי הגבורה יוצאי הדופן שבוצעו במהלך הקרבות הקשים, ולשמר ולנחיל את מורשת הלחימה לדורות הבאים. התהליך כולו ינוהל תוך ירידה לפרטים, דיוק עובדתי, שקיפות ורגישות מירבית. כחלק מרגישות זו, מערך הנפגעים עודד מראש את כלל המשפחות השכולות בדבר קיומו של התהליך, מטרותיו ומשמעותו.

לצד גבורתם של משרתי כוחות הביטחון, בלטו בקרבות ה-7 באוקטובר גם מעשי גבורה אזרחיים יוצאי דופן. במסגרת התהליך, מקרים מתאימים של אזרחים שפעל באופן יוצא דופן יועברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה. אלה ייבחנו בהתאם למנגנון הקיים להענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".

מדובר צה"ל נמסר כי הצבא רואה בהוקרת מעשי הגבורה וההנצחה חלק בלתי נפרד מחובתו הערכית כלפי משרתיו, חלליו ומשפחותיהם.