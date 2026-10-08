כוכב הקולנוע האגדי מת הבוקר, ואז התגלה פרט מצמרר

הודו ( בינה מלאכותית )

תעשיית הקולנוע ההודית נפרדה הבוקר (חמישי) מאחד השחקנים המזוהים איתה.

ננה פאטקר מת היום, 8 באוקטובר 2026, בגיל 75. לפי אישור מבית החולים מניפאל בגואה, השחקן נמצא מחוסר הכרה בביתו בדונה פאולה לאחר שלקה בדום לב. צוות רפואי ביצע בו החייאה במשך כ־45 דקות, אך הרופאים לא הצליחו להצילו. ארבעה ימים קודם לכן הוא דיבר על המוות. פרט שפורסם הבוקר מעניק לסיפור ממד מצמרר. לפי Hindustan Times, הופעתו הציבורית האחרונה של פאטקר התקיימה ארבעה ימים לפני מותו. במהלך האירוע הוא דיבר על החיים ועל המוות ואמר כי אינו יודע אם יהיה כאן למחרת.

עוד באותו נושא מצבה קשה: ילדה בת 11 לקתה בדום לב בדרך לממ"ד חדשות סרוגים

האמירה מקבלת כעת משמעות אחרת, אך אין מידע שמצביע על כך שפאטקר ידע באותה עת על סכנה רפואית מיידית. 45 דקות של ניסיונות החייאה

לפי ד”ר שקהאר סלקאר מבית החולים מניפאל, פאטקר חש כאבים בצד שמאל של החזה במהלך הלילה. צוות רפואי הגיע לביתו ומצא אותו מחוסר הכרה. פעולות ההחייאה נמשכו גם בדרך לבית החולים.

מותו נקבע בסביבות השעה 5:20 בבוקר לפי השעון המקומי. הרשויות רשמו את המקרה כמקרה רפואי משפטי והורו על נתיחה שלאחר המוות.