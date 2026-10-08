מכתב בבקבוק נסחף עשר שנים מיפן למלזיה - ואז התחילה חברות

בקבוק ( בינה מלאכותית )

ב-23 באפריל 1999, על חוף מא דאירה בקרטה שבמדינת טרנגאנו במלזיה, באמצע פעילות לשמירת טבע, נמצא בקבוק אטום עם מכתב בפנים. מי שמצא אותו היה זולקפלי עבד רזאק, אז בן 36.

בתוך הבקבוק חיכו עגור אוריגמי, מפת עולם שעליה סומן האי טנגאשימה שבדרום יפן, ושני מכתבים: אחד באנגלית ואחד ביפנית. המכתב באנגלית, "מסר מנישינו", נכתב ב-2 באוקטובר 1989 בידי נקאמורה קואיצ'י, מנהל בית הספר היסודי נישינו. כלומר, הבקבוק שט בים כעשר שנים עד שהגיע לחוף. את המכתב ביפנית כתב ילד בשם קוואקי יוהיי, תלמיד כיתה א' בן 6. יפני שגר בקרטה עזר לתרגם אותו. "אני רוצה להיות חבר של מי שימצא את המכתב הזה, אז בבקשה תכתוב לי בחזרה", ביקש הילד. "גילינו ש-117 מסרים בבקבוקים נזרקו לים", סיפר זולקפלי לעיתון המלזי "בריטה הריאן". זולקפלי לא הניח למכתב. הוא כתב בחזרה, והשניים התחילו להתכתב. ואז, כשיוהיי היה בן 16, הוא הגיע לבקר: שלושה ימים ושני לילות בטרנגאנו, וגם ביקור בקואלה לומפור עם אביו. זו הייתה הפעם הראשונה שלו מחוץ לטנגאשימה. "הייתי לחוץ, כי לא ידעתי למה לצפות", נזכר זולקפלי.

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יוהיי ביקר במגדלי פטרונס, שם הצטלם עם זולקפלי, וגם במדגרות של צבי ים. על החוף שבו נמצא הבקבוק הוא צפה בצבים מטילים ביצים ושחרר צבים שזה עתה בקעו. עם השנים הקשר נותק. זולקפלי, היום בן 63 ופנסיונר, שכח לבקש מיוהיי כתובת קבועה. אבל הוא שמר הכול: את המכתבים, את התמונות, את הסרטונים, ואפילו את פקק הבקבוק.

את הסיפור החזירה לחיים בתו, שפורה, שפרסמה אותו ברשת Threads. "כשהייתי קטנה, תהיתי מי זה יוהיי", אמרה בת ה-33 לעיתון "ניו סטרייטס טיימס". "רק אז הכרתי את הסיפור המלא, והבנתי שאבא שלי הוא זה שמצא את הבקבוק".

עכשיו המשפחה רוצה לסגור מעגל. אחיה של שפורה נוסע ליפן כמעט כל שנה ומתכנן לחפש את יוהיי בביקור הבא, והילדים מקווים להגיע לטנגאשימה ולהחזיר לו את המכתבים המקוריים. זולקפלי עצמו עדיין מקווה לפגוש שוב את הילד שביקש חבר.