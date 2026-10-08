עופר כסיף בתגובה ראשונה להרשעתו בבית המשפט

עופר כסיף ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

חבר הכנסת עופר כסיף, מסר כעת (חמישי) את תגובתו להחלטת בית משפט השלום, להרשיע אותו בגין אלימות נגד שוטר, באירוע שארע לפני ארבע שנים.

כסיף מסר בתגובה: "הרשעתי לא אמורה להפתיע איש. ודאי שלא הפתיעה אותי. זו, כמו ניסיון פסילתי הנואל, היא נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורא נגד הכיבוש, פשעיו ופושעיו, ובעד דמוקרטיה, צדק ושלום אמיתי לשני עמי הארץ הזו. הניסיונות להרחיק מהזירה הציבורית קולות שנאבקים בשלטון ומציבים מראה מול פשעיו אינו מפגין שלטון חוק, אלא פחד מאמת לא נוחה. סתימת פיות דרך אולם בית המשפט לא תעלים את המאבק ולא תשתיק את קולנו – היא רק מבהירה עד כמה המערכת מוטה ונרתמת לחיסול חשבונות פוליטי, בניצוחם של כהניסטים, חלקם הגדול עבריינים סדרתיים. לסיום הוא אמר: "אלו הם שממשיכים גם בעת הזו להטיל אימה וטרור נגד הפלסטינים במסאפר יטא ובגדה המערבית הכבושה כולה בשיאה של עונת המסיק. נמשיך להיאבק ונביא אור לחברתנו ולעמינו המדממים. די לכיבוש, די לשפיכות הדמים, כן לשלום!".

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במהלך הוויכוח קילל כסיף נמרצות את השוטר ושוטר נוסף שצידד בשוטר שהתעמת עם כסיף וטען כי כסיף הוא שאיים עליו, בין היתר במילים "שקרן מטונף", "רמאי", "פושע", "יחלאות המין האנושי" ו"אפס מאופס".

בתגובה לכך, הרים הנאשם את ידו הימנית וחבט בחזקה בצד השמאלי של ראש השוטר, באופן שגרם לו לכאבים בראשו וברגלו.

הנאשם כפר במיוחס לו, טען לחסינותו הפרלמנטרית המקנה לו לכאורה מעבר חופשי עם רכבו, טען כי פגיעת הרכב הייתה מקרית וכי החבטה בראש השוטר נעשתה מתוך "הגנה עצמית" לאחר שהשוטר תקף אותו לכאורה באצבעו, ואף העלה טענה מקדמית לאכיפה בררנית.

בית המשפט דחה מכל וכל את טענות ההגנה. נקבע כי כוחות הביטחון פעלו כדין ובסמכות מלאה משיקולי ביטחון ובטיחות למנוע סיכון חיים וכניסה אסורה לשטח A וכי חסינותו של הנאשם כחבר כנסת מומשה במלואה בכך שהתאפשר לו לנוע ברגלו בחופשיות במתחם ההפגנה,

אך אין בה כדי להקנות לו זכות לסכן אנשים או להכשיל שוטרים באמצעות נסיעה ברכב. עוד נקבע כי הוכח מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם פגע בשוטר באמצעות רכבו מתוך מודעות וכוונה להכשילו, וכי תגובתו האלימה (החבטה בראש השוטר) אינה חוסה תחת סייג ההגנה העצמית שכן מדובר בתגובה בלתי מידתית בעליל לעומת נגיעה אקראית שנגרמה מתנועת גופו של הנאשם עצמו.

לבסוף, נדחתה טענת האכיפה הבררנית לאור הפער הראייתי המובהק והעדר פגם בהתנהלות התביעה.

נזכיר כי לפי כתב האישום, שהגישה פרקליטות מחוז ירושלים, ב-13.5.2022, החל משעות הבוקר, נערכו כוחות הביטחון במרחב דרום הר חברון לאירועי מחאה בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בנוגע לכפרים השוכנים באזור המכונה "מסאפר יטא".

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סמוך לשעה 11:00 הגיעו אל הצומת כ-80 מפגינים, ועמם נמנה ח"כ כסיף, שהגיע למקום ברכבו, אותו החנה בצד הכביש. כוחות הביטחון הודיעו למפגינים כי מדובר בשטח צבאי סגור, וכן הציגו את הצו גם לכסיף.

כוחות הביטחון תחמו את המפגינים בשטח מוגדר על ציר העפר, באופן שנועד למנוע מהם חסימה והפרעה של התנועה. לצד זאת נטען כי "בהתחשב בחסינות כסיף כחבר כנסת, אפשרו לו הכוחות לנוע באורח חופשי ברגליו אל השטח המוגדר להפגנה ומחוצה לו".

אז ביקש כסיף מעוזרו הפרלמנטרי להביא את רכבו אל מתחם ההפגנה שעל ציר העפר. העוזר החל לנסוע אל מתחם ההפגנה, אך כוחות הביטחון עצרו אותו על ציר העפר, במרחק של כ-20 מטרים מן המפגינים.

כאשר הבחין הנאשם בדבר, הוא הגיע אל הרכב על מנת לנהוג בו בעצמו ולהעבירו בכיוון מתחם ההפגנה. קצין משמר הגבול הודיע לכסיף כי אין באפשרותו לעבור ברכבו בשל החשש לשלום המפגינים שעל הציר, וכיוון שמדובר בדרך המובילה לשטח A האסור לכניסת ישראלים.

כסיף אמר לפקד כי חסינותו מאפשרת לו מעבר חופשי עם הרכב, וכי אין לשוטרים במקום סמכות למנוע ממנו לנסוע לאן שיחפוץ. השוטר עמד בסירובו, ובין השניים התפתח ויכוח שכלל החלפת האשמות, במהלכו טען כל אחד מהם כלפי השני כי הטיח בו דברי איום קשים.