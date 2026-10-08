"אביחי מנדלבליט, מי תפס אותך בגרון? מה הוא רצה ממך?"

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, צפוי להעיד החל משבוע הבא במשפט נתניהו. פעילי ימין רבים מחכים לעדותו, ומאמינים כי לאחריה רוב הסעיפים נגד נתניהו - יקרסו.

עורך הדין ציון אמיר, התייחס לכך היו (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "זה משפט מפתח להבנת התהליך שעבר על מנדלבליט. הרי הוא התחיל ואמר: 'אני אם אין שוחד לא מגיש כתב אישום בכלל'. שם זה התחיל. בסוף הוא כן הגיש למרות הכול. ובסוף פרשת התביעה, שלושה שופטים ששמעו את העדויות אומרים לתביעה: 'אין לכם שוחד, תעיפו את התיק הזה'".

‏עו"ד אמיר פנה אל מנדלבליט ושאל אותו: "למה התכוונת כאשר אמרת 'המניאק תופס אותי בגרון'? מי תופס? למה תופס? מה הוא רצה לתפוס? מה אולי הוא תפס בסוף? מישהו ניסה להכניע אותך במשהו? מה הייתה הכניעה? אלה סוגיות מרתקות להבין את התהליך וחייבים לבדוק אותם. ובסוף גם לשאול אותו: אם אמרת שאם אין שוחד אתה לא מגיש כתב אישום בכלל, ובסוף אין שוחד, אז מה דעתך אדוני התובע הכללי של מדינת ישראל?!"