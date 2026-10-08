רן ברץ לא יצביע לנתניהו: "שוקל ברצינות להצביע לו"

איש הימין רן ברץ, ששימש בעבר כמוביל תחום ההסברה בפועל בלשכת ראש הממשלה נתניהו, התווכח עם תומכת הליכוד והבהיר כי נמאס לו מתרבות השקר.

ברץ נשאל למי הוא צפוי להצביע בבחירות הקרובות והשיב: "אני שוקל ברצינות את עמך ישראל, מסיבות שאפרט כשאחליט. בהקשר לדיוננו הנוכחי, החלטתי אחרי ה-7 באוקטובר שתרבות השקר היא מתכון לשואה ואני לא משחק את המשחק הזה יותר. מי שמשקר לעם ישראל בנושאים קיומיים, לא יקבל את הקול שלי. אני מעדיף פי אלף הודאה בכישלון והבטחה למאמץ לתקן מאשר שקר".

תומכת הליכוד השיבה לו: "אדם ברמתך שמכיר את הפוליטיקה מוכן לקחת את הסיכון שהקול שלו ילך לפח? לדעתי אתה מצביע מהבטן ולא מהראש. אני מוכנה לעשות ספייס בנושא. תפרוס את כל טיעוניך בעניין וינטר ואני את שלי".

ברץ השיב לה: "אני לא מתרגש מהקול שילך לפח. כשאומרים את זה, מניחים שאם לא אצביע לפח, אצביע למשהו שאת רוצה שאצביע לו. כפי שהסברתי, זה לא יקרה. אם הקול שלי ילך לפח (ואני מקווה שלא), אז הפסדתי את הקול שלי, את לא הפסדת כלום".

לסיום הוא הוסיף: "אני מסכים שזו עת קריטית ולכן לא אצביע למי שלדעתי ידרדר את המצב עוד. הוויכוח בינינו חוזר על עצמו. את מסבירה שהצד השני רע, ואני מסכים, אבל אז אומר שאת לא מבינה כמה המצב גרוע כששולטת ממשלת ה'גוש'".