למה עופר וינטר צולל? כי המפלגה שלו הפכה מיותרת

כיפות ברזל ה-7.10 ( אולפן סרוגים )

במסגרת הפינה 'הטוב, הרב והמיותר', פאנל כיפות ברזל דן אתמול (ד') בקריסה של מפלגת עופר וינטר אל מתחת לאחוז החסימה.

'הטוב, הרע והמיותר': מפלגת עמך ישראל הפכה למיותרת אז למה עופר וינטר קורס? בעיקר בגלל מקבץ של שגיאות וטעויות אחת אחרי השנייה. אריה יואלי: " מה שקרה זה שמפלגת עמך ישראל הפכה להיות מיותרת . ברגע שאתה נכנס לוואקום שהיה בין נתניהו לבין לפיד או בנט... ברגע שאמרת שאני אלך אותו דבר – אז למה צריך אותך?".

. ברגע שאתה נכנס לוואקום שהיה בין נתניהו לבין לפיד או בנט... ברגע שאמרת שאני אלך אותו דבר – אז למה צריך אותך?". משה שטרית: "מפלגה מיותרת, אבל מסיבות אחרות... הוא עשה טעות, הוא לא התמזג. תראו להבדיל כמה זה עשה טוב לסמוטריץ' ולפייגלין". שטרית הוסיף להגנת חבר הרשימה יוסף חדד: " אחד הבודדים שעשה הסברה בישראל... הבן אדם נלחם שלוש שנים על השם של ישראל בכל במה אפשרית וצריך להעריך את זה ".

". שיראל ללום-נהיר: "מהשורה הראשונה בהסכם בין זהות לבין הציונות הדתית נשמרו מקומות ספציפית לחיבור עם וינטר... עופר וינטר התנהל בצורה לצערי מאוד יהירה, והוא צריך להתנתק מתפקיד הגנרל שמוריד פקודות וללמוד להיות מנהיג שמוביל ציבור ".

". אבי וידרמן: "פעמיים כי טוב. קודם כל מפלגה ימנית שיורדת מתחת לאחוז החסימה זה טוב... הדבר השני זה שזה היה איזשהו מירוק מצפון – 'אני לא רוצה להצביע ליכוד... אז אצביע לליכוד באמצעות שליח'. אתה רוצה להצביע ליכוד? תהיה גבר, תצביע ליכוד". לתכנית המלאה של כיפות ברזל לחצו כאן

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חברי הפאנל בהגשת נתנאל איזק הם עורך האתר אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, סגן ראש עיריית בית שמש משה שטרית, ומועמדת מפלגת 'זהות' שיראל ללום-נהיר.