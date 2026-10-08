יועז הנדל בפנייה דרמטית לוינטר: "תצטרף אלינו"

יועז הנדל ( אבשלום ששוני )

הקרב על קולות הימין הפוליטי והציבור המשרת מתחמם: יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, מסר הבוקר (חמישי) הצהרה מיוחדת לתקשורת שבה פנה באופן ישיר לעופר וינטר. הנדל קרא לו לחזור בו מהתחייבותו לתמוך בממשלת נתניהו והחרדים, ולהצטרף אליו להקמת "גוש חוסם לממשלות לא-ציוניות".

הנדל פתח את דבריו בהתייחסות לציון שלוש שנים לאירועי ה-7 באוקטובר 2023: "אתמול ציינו שלוש שנים לאסון הכי כבד שידענו מאז קום המדינה. המלחמה שעברנו מאז הייתה הקשה ביותר ושינתה את כולנו. לא ייתכן שאחרי מה שעברנו, הפוליטיקה תמשיך כאילו כלום לא קרה". בדבריו תקף הנדל את המבנה הפוליטי הקיים והזהיר מפני התלות במפלגות שאינן ציוניות: "מאלצים אתכם לבחור בין שתי ממשלות לא-ציוניות – או ממשלה עם המפלגות החרדיות שסוחטות את הממשלה לעודד השתמטות ולפגוע בביטחון המדינה, או ממשלה עם המפלגות הערביות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור. ממשלות שתלויות במפלגות לא-ציוניות נסחטות לקבל החלטות לא-ציוניות. חלק גדול מאוד בעם מבין שאחרי מה שעברנו, הכוחות הציוניים חייבים לשתף פעולה ולהקים ממשלה ציונית".

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בהמשך פנה הנדל ישירות לוינטר והציע מהלך אסטרטגי משותף: "וינטר, חזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם מפלגות חרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב, אי אפשר לעמוד במשימות בחזית. אנחנו חייבים עוד חיילים. עם גולדקנופף, שהצהרת שתשב איתו – אין סיכוי שיעבור גיוס לכולם. אנחנו המילואימניקים צריכים אתכם, אנחנו השותפים הטבעיים – לא המפלגות החרדיות".

לסיכום קרא הנדל למהלך מעשי לקראת הבחירות: "בוא נחתום על הסכם עודפים ונצהיר יחד שאנחנו שתי מפלגות שייכנסו אך ורק לממשלה ציונית. יחד נהיה גוש חוסם לממשלות לא-ציוניות ולקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות. צא מהקונספציה ותעזור לנו להכריע בשדה הקרב".