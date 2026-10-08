נטעלי שם טוב טוענת: זה מספר המנדטים שיש לנו

נטעלי שם טוב ( צילום מסך חדשות 12 )

במערכת הפוליטית מעלים הילוך לקראת יום הבוחר, ובמפלגות החדשות נערכים למאבק עיקש על כל קול. נטעלי שם טוב, מועמדת מפלגת 'עמך ישראל', שוחחה הבוקר (חמישי) עם ניסים משעל וענת דוידוב ברדיו 103FM, התייחסה לנתוני הסקרים האחרונים לקראת בחירות 2026 ותקפה את המפלגות הוותיקות. "יש כל מיני סקרים, בשני הסקרים האחרונים אנחנו על חמישה מנדטים", אמרה שם טוב בפתח הדברים, והביעה אופטימיות לגבי המשך הדרך: "זה לא רחוק ממה שהיה לנו בהתחלה, והסקר החשוב ביותר הוא ביום הבוחר. המגמה היא שאנחנו חוזרים לעלות".

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בהמשך בדבריה התייחסה נטעלי שם טוב לקשיים שחווה המפלגה החדשה במערכת הבחירות הנוכחית, וטענה כי הממסד הפוליטי הקיים מנסה לחסום את דרכה של הרשימה.

"חשוב יותר להבין את מה שקורה פה: יש פה מפלגה חדשה, שכל הכוחות הקיימים לא מוכנים שהיא תיכנס למשחק הפוליטי", הבהירה שם טוב והוסיפה: "מאוד נוח להם במה שיש כאן, מאוד נוח להם במה שקרה בשלוש השנים האחרונות".