טלי גוטליב בטוחה: זה מה שקרה בליל ה-6 באוקטובר

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (חמישי) בשידור בערוץ 14 לטבח ה-7 באוקטובר, והמשיכה להפיץ את תאוריית הבגידה.

בדבריה אמרה גוטליב: "הייתה בגידה זדונית בצמרת השב"כ בנוסף למרד על ראש הממשלה. בליל ה-6 באוקטובר היו סימנים שזעקו לשמיים למלחמה, אבל הם לא הודיעו לנתניהו כי אולי הוא יוציא תוכניות מגירה ויציל את הדרום".

נזכיר כי רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ומשפחתו על רקע המהלכים האחרונים שהם מבצעים ערב הבחירות.

בין היתר טען כי משפחת נתניהו מפיצה שקרים ללא הרף, ומטפחת את תיאוריית הבגידה על ה-7 באוקטובר.

בראיון ברדיו 103fm אמר איזנקוט: "ההצלחה של נתניהו היא האסון של מדינת ישראל", פסק מנהיג ישר!. "זה בן אדם שמשקר על כל צעד ושעל. הוא מצליח לצערי להשריש את תיאוריית הבגידה. ברור שהייתה התרשלות עמוקה; בגידה לא הייתה. הוא והמשפחה שלו מטפחים את תיאוריית הבגידה, הוא מערער את האמון הבסיסי בין האזרח לבין מוסדות המדינה".