טלי גוטליב בטוחה: זה מה שקרה בליל ה-6 באוקטובר

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (חמישי) בשידור בערוץ 14 לטבח ה-7 באוקטובר, והמשיכה להפיץ את תאוריית הבגידה.
בדבריה אמרה גוטליב: "הייתה בגידה זדונית בצמרת השב"כ בנוסף למרד על ראש הממשלה. בליל ה-6 באוקטובר היו סימנים שזעקו לשמיים למלחמה, אבל הם לא הודיעו לנתניהו כי אולי הוא יוציא תוכניות מגירה ויציל את הדרום".
נזכיר כי רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ומשפחתו על רקע המהלכים האחרונים שהם מבצעים ערב הבחירות.
בין היתר טען כי משפחת נתניהו מפיצה שקרים ללא הרף, ומטפחת את תיאוריית הבגידה על ה-7 באוקטובר.
בראיון ברדיו 103fm אמר איזנקוט: "ההצלחה של נתניהו היא האסון של מדינת ישראל", פסק מנהיג ישר!. "זה בן אדם שמשקר על כל צעד ושעל. הוא מצליח לצערי להשריש את תיאוריית הבגידה. ברור שהייתה התרשלות עמוקה; בגידה לא הייתה. הוא והמשפחה שלו מטפחים את תיאוריית הבגידה, הוא מערער את האמון הבסיסי בין האזרח לבין מוסדות המדינה".
הוא סיפר כי בשבועות שקדמו ל-7 באוקטובר, נתניהו קיבל שורה של התרעות מפני מתקפה יזומה של חמאס, אך לא עשה דבר. "העברתי לו אישית מכתב ב-16 באוגוסט, שישה שבועות לפני". לדבריו, המענה היחידי שקיבל למכתב היה פורמלי, וגם הוא הגיע ממי שיכהן אז כראש המל"ל. "צחי הנגבי העביר לי: 'מכתבך התקבל'.
אמרתי את זה פומבית ויאיר לפיד אמר את זה. הוא שלח את השופר המגנח שלו להגיד שגדי איזנקוט מסתובב בכנסת וזורע פאניקה. הוא לקח איתו שותפים מאוד בעייתיים, מה שהגביל את היכולת שלו לתפקד בצורה הגיונית, זו הייתה אחת הסיבות לעזיבה שלי בלב כבד מאוד".
בעבר הבטיחו דאגה לאזרחים והיום ממציאים סיפורי בגידה במקום להחזיר את האמון