עבר את הגבול? הצעד החריף שינקטו נגד ינון מגל 

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הודיעו על פתיחה בהליך הפרה נגד תחנת הרדיו 103fm בעקבות התבטאויות קשות של השדרן ינון מגל.

הדברים נאמרו במהלך שידור שהתקיים בערב ה-7 באוקטובר, בסמוך לציון יום הזיכרון הלאומי.במהלך התוכנית התייחס מגל לשורה של אנשי ציבור, אמנים, בני משפחות שכולות וקרובי חטופים – ובהם עפרי ביבס, אחותו של החטוף ירדן ביבס – אשר השתתפו לטענתו בכתיבת הספר "מר הפקרה". מגל הקריא רשימה שמית ארוכה של המשתתפים, טען כי הם חבים "סליחה" לראש הממשלה, וכינה אותם "אנשים מתועבים" ו"האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל".

בנוסף, קרא מגל למשתתפי הספר ולמאזינים להצביע למפלגת הליכוד כתנאי למחילה: "הדבר היחיד שיכול למחול להם... זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו בקלפי בבחירות", והוסיף כי השמות שהקריא "יזכרו לדיראון עולם על עמוד הקלון".

ברשות השנייה הבהירו כי בחינת המשדר מעלה שהדברים חרגו מביקורת לגיטימית והיוו השתלחות פוגענית. דברים אלה מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי חלק מהשמות שצוינו הם בני משפחות שכולות וקרובי חטופים, ועל רקע העיתוי הרגיש של יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר.

אי לכך, הוחלט לפתוח בהליך הפרה מול תחנת 103fm בגין הפרת סעיף 11א בכללי האתיקה ("משדר פוגע"). כמו כן, צוין כי הקריאה להצבעה עבור מפלגת הליכוד עומדת בניגוד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), לחוק הרשות השנייה ולהנחיות שהועברו לתחנות הרדיו.