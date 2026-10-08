ליברמן מאגף את נתניהו מימין: "מוזמן לתבוע אותי"

ליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, השתתף היום (חמישי) בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור ע"ש שבתי שביט באוניברסיטת רייכמן והזהיר כי ארה"ב צפויה להכיר במדינה פלסטינית בתוך כשנתיים וטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מודע למהלך ואף פועל לקידומו.

לדבריו, "בעוד שנתיים בדיוק מהכנס הזה ארה"ב הולכת להכיר במדינה פלסטינית, בכל שטחי יהודה ושומרון, בקעת הירדן, עזה ומזרח ירושלים. וזה דבר כמעט בלתי ניתן לחזרה". ליברמן הוסיף כי שוחח השבוע עם גורמים במחלקת המדינה האמריקאית ובמועצה לביטחון לאומי, וטען כי "כולם מקיר לקיר בעד הכרה במדינה פלסטינית". בהמשך אמר: "אומר לכם בוודאות של 200%, האמריקאים יובילו החלטה במועצת הביטחון והפלסטינים יהפכו למדינה לכל דבר ועניין, חברה מלאה באו"ם". ליברמן האשים את נתניהו כי הוא מאפשר את התהליך במכוון: "הוא יודע שבסוף התהליך, בעוד שנתיים וחצי הוא לא יהיה ראש ממשלה. הגישה של משפחת נתניהו היא שאם ביבי לא ראש הממשלה, אז שהמדינה הזאת תישרף". ליברמן הזהיר גם מפני היערכות פלסטינית לעימות כולל עם ישראל, וטען כי מדובר במהלך מתוכנן שהשלב הראשון בו הוא הבחירות לרשות הפלסטינית בסוף נובמבר. הוא מתח ביקורת על היעדר היערכות ישראלית והאשים את נתניהו במדיניות של הימנעות מיוזמה: "ואני אומר לכם שנתניהו פועל ורוצה שתקום מדינה פלסטינית. כי אי-עשיה, הכלה כשאנחנו לא נוקטים שום יוזמה, לא נוכל לבוא בטענות".

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הוא הצהיר: "ואני אומר לכם, אם נתניהו חושב שאני טועה אז הוא מוזמן להגיש נגדי תלונה, לתבוע אותי בביהמ"ש ואני מתחייב שאני באותו הרגע מסיר חסינות".

ליברמן העריך כי כל עוד דונלד טראמפ מכהן כנשיא ארה"ב, ההכרה במדינה פלסטינית לא תצא לפועל ולסיום קרא לנצל את פרק הזמן שנותר כדי למנוע אותה: "כל עוד טראמפ בשלטון אז אני מאמין שלא תהיה הכרה במדינה פלסטינית, אבל השנתיים האלה, חייבים לנצל, למנוע את האסון".